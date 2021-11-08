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【2021稅貸戰】上商稅貸息1.38厘 大抽獎頭獎獲8888元簽帳額

15:47 2021/11/08

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上商新推稅貸1.38厘，且以信用卡交税可參加抽獎作招徠，頭獎豪賞8888元簽帳額。

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稅貸戰快近尾聲，上海商業銀行今天（11月8日）出招，新推稅貸息最低1.38厘，跟大行花旗看齊，為市面第7大平息。

上商的最低息按貸款額10萬元，以及還款期12個月計。檢視已搶綠色炸彈的15間金融機構，當中有10間已減價，而3間大行的稅貸息劈幅更超過三成，割價幅度最多是星展，以今年最低息1.33厘計，較上年的2.01厘劈33.8%，恒生 （00011） 的削幅則為32.8%，渣打香港 （02888） 也降32.5%。至於滙豐（HSBC）稅貸息亦減逾兩成，以還款期1年及借150萬元計，息率1.57厘，對比去年相同條款為2.02厘，現已下調逾22%。而該行另有半年還款期及借150萬元的稅貸計劃，最低息僅1.46厘。

比併各行的稅貸計劃，眼下稅貸戰陷白熱化，個別業界已多招齊發，變相作第3輪劈價，虛擬銀行眾安（ZA Bank）突於上周五（11月5日）新推雙11優惠，稅貸息一口價僅1厘，由即日至11月底止，首1111人使用「Tax1111」優惠碼，借貸20萬元或以上者享此超低息。該行又指，若血拼者「搶唔到」，亦可使用其他優惠券享1.58厘，較首輪推稅貸的牌面價1.75厘低。

稅貸息劈至1厘 虛銀推快閃限量優惠【下一頁

那邊廂，上商另闢戰線，以信用卡繳稅，每1萬元可參加大抽獎1次，頭獎為8888元免找數簽帳額，2獎為3888元，3獎也有1888元。而旗下稅貸息另有1.68厘及1.88厘選擇。

此外，總覽15行，眾安以1厘稅貸息取代大新 （02356） 的1.08厘，成全城最低息的稅貸計劃，渣打香港以1.18厘高踞3甲平霸榜。論及現金回贈，以Aeon信貸財務的1萬元為最豪。至於以信貸額上限來衡量，中銀香港 （02388） 及工銀亞洲最盡可借400萬元為最多。

相關文章：【2021稅貸戰】富邦推稅貸利率低至1.49厘　經App申請送100元現金券

 【2021稅貸戰】Aeon信貸推稅貸計劃 最高可獲1萬現金回贈

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

虛擬銀行 眾安銀行 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 花旗銀行 上海商業銀行 稅務貸款

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