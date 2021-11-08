【ET講股通】梁耀康：旅遊出行股大爆發（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股承接上周跌勢，恒生指數今早再跌逾百點，在24700點爭持。輝瑞研發新冠口服藥，試驗結果顯示能夠大幅減低患者住院或死亡機率達到89%，疫苗股重挫，旅遊及濠賭股上升。港股走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：33 - 旅遊出行股造好大爆發 航空股受惠

02：48 - 內地航空股受惠不大面對沽壓

04：40 - 旅遊股分析：同程藝能 （00780） 、攜程 （09961）

06：49 - 濠賭股短炒要審慎 談金沙中國 （01928） 、銀河娛樂 （00027）

09：37 - 本地旅遊股分析：專業旅運 （01235） 、東瀛遊 （06882）

11：04 - 出行股可留意新秀麗 （01910） 料受惠歐美放寬旅遊

13：11 - 內地航空股可留意中南方 （01055）

14：22 - 海底撈 （06862） 反彈 留意關300店不利收入增長

19：42 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 可買入？

21：20 - 觀眾問股：海底撈 （06862） 前景點睇？

23：38 - 觀眾問股：中廣核新能源 （01811） 6.7元買入應沽？

24：40 - 觀眾問股： Bitcoin概念股火岩控股 （01909） 可短炒？

27：12 - 觀眾問股：舜宇光學科技 （02382） 220元買入應沽？

32：31 - 港股收市市況速報

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3101486

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指續偏軟，惟市況未算太差，全日收報24763點，跌106點，大市總成交1,219億元。科技股維持弱勢，但沽壓有限；生物醫藥股跌勢較明顯。

旅遊出行股大爆發，主因美國開放對外旅遊，全球各地對外亦趨向放寬。航空股炒上，國泰 （00293） 升4.7%，內地航空股升5.3%至7.9%，惟較即市高位有顯著回吐。相信航空股最壞時刻已過，短綫炒作料持續，惟要留意高位回吐壓力大，中長綫營運亦恐難重返疫前水平。

從事網上旅遊酒店預訂的同程藝龍 （00780） 升4.2%，攜程 （09961） 升7.1%。宜留意此類股份累積升幅不小，加上營運以內地旅遊為主，而國內旅遊早已走出疫情得到修復，故對國際旅遊重新開放的受惠程度恐有限。

高追宜審慎 首選新秀麗

澳門博彩股全綫炒上，惟要留意最新賭收數字未算理想，加上監管及續牌風險未消，現價追入值博率恐不高，即使短炒一轉博收復9月下跌裂口，亦只宜小注怡情。

本地旅遊相關股向上，惟成交有限，加上即使對外開放，遊客回港後亦要接受隔離，故國際旅遊放寬的刺激或有限。

最值得留意的是新秀麗 （01910） ，股價升14.4%至18.3元，券商前景展望亦較樂觀。部署上，新秀麗突破52周高位，失守17元止蝕。

若吼內航，宜以是日低位止蝕，南方航空 （01055） 的止蝕位為4.63元。

海底撈 （06862） 升4.8%至22.05元，主要受惠關店計劃，以及在翻枱率未達標下暫停擴張，市場憧憬該股可望控制成本。惟要留意，增長股的增長若放緩，恐無法支撑高估值。

【「ET講股通」問股環節，包括︰GX中國電車、海底撈、中廣核新能源、火岩控股、舜宇光學︰立即觀看】

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