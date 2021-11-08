【ET講股通】梁耀康：旅遊出行股大爆發（歡迎到本節目留言區即時交流）

港股承接上周跌勢，恒生指數今早再跌逾百點，在24700點爭持。輝瑞研發新冠口服藥，試驗結果顯示能夠大幅減低患者住院或死亡機率達到89%，疫苗股重挫，旅遊及濠賭股上升。港股走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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