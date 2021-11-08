【ET講股通】梁耀康：旅遊出行股大爆發（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 15:40 2021/11/08 分享： 港股承接上周跌勢，恒生指數今早再跌逾百點，在24700點爭持。輝瑞研發新冠口服藥，試驗結果顯示能夠大幅減低患者住院或死亡機率達到89%，疫苗股重挫，旅遊及濠賭股上升。港股走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3101486 ▲ 【ET講股通】梁耀康：旅遊出行股大爆發（歡迎到本節目留言區即時交流） 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：雙重夾擊（節目重溫-附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/05 【ET講股通】梁耀康：雙重夾擊（節目重溫-附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：悶局待破（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/04 【ET講股通】梁耀康：悶局待破（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/03 【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：反彈乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/02 【ET講股通】孫運喜：反彈乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/01 【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流）（第二版︰加入文字內容） 恒生指數 指數 疫苗 港股 輝瑞