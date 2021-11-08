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【ET講股通】梁耀康：旅遊出行股大爆發（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 15:40 2021/11/08

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港股承接上周跌勢，恒生指數今早再跌逾百點，在24700點爭持。輝瑞研發新冠口服藥，試驗結果顯示能夠大幅減低患者住院或死亡機率達到89%，疫苗股重挫，旅遊及濠賭股上升。港股走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3101486

【ET講股通】梁耀康：旅遊出行股大爆發（歡迎到本節目留言區即時交流）

欄名 : ET講股通

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