【異動股】 黎姿任主席 卓珈料上半年度轉虧為盈 全日大升近兩成

由前藝人黎珈而（原名黎姿）擔任主席的本港醫學美容中心營運商卓珈控股(01827)發布盈喜，表示預期截9月30日止中期純利不少於5,000萬元，而去年同期則為淨虧損約620萬元。盈喜消息推動卓珈大幅炒上，全日該股報1.88元，上升19%。

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該集團指，扭虧為盈主因市場從新冠肺炎疫情中復甦；本身醫學美容中心去年同期受限於港府所實施的強制性關閉規定，以及有效市場推廣令公眾對其護膚產品關注日益俱增，以致收益增加。該集團預期於本月15日公布業績。

卓珈主要以CosMax品牌於香港經營３間醫學美容中心，提供非手術性醫學美容服務，包括能量儀器療程、注射療程及其他療程如化學換膚、除疣、清除粉刺及傷口護理及銷售護膚產品。

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