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【環保商機】環保運動鞋Allbirds　市值一度突破40億美元　鞋底可吸碳？（多圖）

商業 15:32 2021/11/08

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Allbirds主打可持續發展，是美國少數已上市的共益企業（Public Benefit Corporation）。（法新社圖片）

運動鞋品牌Allbirds上周在美國上市，市值一度突破40億美元。Allbirds主打可持續發展，是美國少數已上市的共益企業（Public Benefit Corporation）。該企希望改變運動鞋市場，有分析歸納出其成功要訣，其管理層甚至劍指Nike、Adidas等傳統老牌。

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共益企業　承諾不犧牲環保價值

Allbirds由紐西蘭前足球運動員Tim Brown與工程師Joey Zwillinger在 2015年成立。該品牌的運動鞋，採用的原材料均是天然、可再生物料，更會標明產品每個生產過程，所造成的碳排放。雖然可持續發展是每個品牌的著眼之處，但要如何平衡股東利益與環保投資，則是一大挑戰。

Allbirds在美國上市時，已申請成為共益企業（Public Benefit Corporation），即該品牌視環保價值與股東價值為同等重要，不會因後者而犧牲前者。除了財政年報外，Allbirds每年亦必須整合年度共益報告，向股東交代。

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採用吸收二氧化碳的物料

綜合外電報道，創辦人之一的Joey Zwillinger指，品牌將會繼續研發工作，以採用對環境更好的物料。他相信品牌現時的營運方式，將會令運動鞋市場帶來改變，在未來數10年亦會跟隨他們的步伐，朝向可持續發展。Allbirds並沒有像傳統品牌般生產來自石油衍生物的鞋子，反而使用碳中和的天然物料。它們的鞋底 SweetFoam，更是世界上唯一「負排放」的鞋底，在物料成長和製作過程，不但沒有增加二氧化碳，而且還會吸收。 

設計簡單　不吝嗇物料投資

有分析認為，Allbirds除了可持續發展外，簡單設計、 不惜工本亦是該品牌的成功之道。Allbirds只得6個鞋款，並減少不需要的「專業運動功能」，例如氣墊等。Tim Brown曾經解釋，Allbirds 在開發產品時，不會不停的設計新款式，反而是只推出一個「版本」，然後不斷改進。   

同時，Tim Brown又認為傳統運動鞋產業當中，鞋廠都會盡量壓低生產成本，犧牲產品的舒適度。Allbirds則決定在銷售渠道中，跳過於運動零售商上架，改而開設直營店及網店。所節省的成本，則投資在更好的物料上。例如，該品牌與紐西蘭政府的農業科學家合作，研究出一款能夠承受鞋子磨損、非常舒適、並且不會令人發癢的羊毛。最後他選擇採用和Giorgio Armani以及Gucci西裝同等級的羊毛，來生產「最舒適的鞋」。

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責任編輯：葉泳珊

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