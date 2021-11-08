批馬斯克賣Tesla股票民調係噱頭 美參議員倡富豪稅

全球首富兼電動車廠Tesla創辦人馬斯克周末於Twitter發起「民調」，詢問網民他是否應該出售1成Tesla股票，於網絡引起回響。但美國民主黨參議員懷登批評馬斯克的舉動只是搞噱頭，更提議徵富豪稅來資助美國總統拜登的支出方案。

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懷登（Ron Wyden）為美國參議院金融委員會主席。他周日（7日）於Twitter就「民調」一事表態，指全球首富應否交稅不應取決於Twitter投票結果，又稱是時候向億萬富豪徵收入息稅。

懷登率領民主黨人推動稱為未實現收入的稅，要求當相關公司股價上升時，即使億萬富豪尚未出售股票也應該就上述收入交稅。

對未實現收入徵稅將影響美國約700名超級富豪，並為拜登（Joe Biden）約1.75萬億美元（約13.65萬億港元）的10年社會支出方案提供資金。

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懷登上月批評美國的稅制雙重標準，強制所有打工仔就每筆收入交稅，但億萬富豪卻等同自願形式交稅，甚至可推遲交稅期。

他表示億萬富豪入息稅，可確保富豪像所有美國打工仔一樣每年交稅。

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責任編輯：鄭錦玲