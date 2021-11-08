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英國會擬收緊「秘撈」規定 或禁議員任政治顧問

環球社會熱點 16:15 2021/11/08

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英國下議院議員帕特森涉利用議員職權，為所任職企業作遊說一事，觸發國會討論收緊議員兼職限制，國會議員或被禁止從事顧問工作，相關委員會預料將在數周內有最終決定，倘成事，料逾30名議員會受影響。

英國遇刺議員曾向警方舉報 接獲死亡威脅 【下一頁】

帕特森（Owen Paterson）事件，引發下議院標準委員會（Commons standards committee）就議員「秘撈」的規定進行檢討。

《衛報》報道，委員會或收緊國會議員擔任外部職位的要求，方案之一，是禁止下議院議員擔任政治顧問，此類要求已在上議院、蘇格蘭和威爾士議會中實施。

倘成事，料導致逾30名議員需辭去目前擔任工作。當中大部分為保守黨議員，除了約8.2萬英鎊（約86萬港元）的議員薪金外，他們的兼職年收入可達18萬英鎊（約189萬港元）。

涉刺殺英國會議員被延長扣押 兇手曾參與防激化計劃 【下一頁】

帕特森事件被外界認為嚴重影響政府聲譽，議員目前可以擔任私人機構顧問，但通常不能直接代表機構對政府進行遊說。帕特森曾辯稱其遊說行為出於揭露嚴重錯誤，可被豁免，但標準委員會指其行為遠超於此。

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責任編輯：李俊儀

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