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【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？

理財智慧 09:00 2021/11/09

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樓上裝修，樓下業主不幸遭殃，到底是誰負責？最近有網民於網上討論區發文，指自己現時住的單位已有40年樓齡，近日全屋裝修，拆牆鑽孔，不幸樓下的洗手間石屎天花剝落，樓下的業主要求負責，詢問到底是誰應該負責。

【延伸閱讀】錦暉苑一家三口變四口   35萬裝修380呎單位   戶主崇尚自然光  一設計改善小朋友房無窗缺憾    【下一頁

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【樓市熱話】買樓準備簽約 因業主一句「風水好 我要求加價！」 買家頓失方寸   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為樓主應該負責任，雖然這次是意外，但畢竟由樓主裝修引起的，當然由樓主負責，但是裝修公司也要負責一部分的責任。

另有些人認為樓主不應負責任，樓下的石屎因為日久失修而剝落，那如何證明是因為裝修而引致？如果樓主負責了今次維修，以後樓下有甚麼事都算在樓主頭上。

 

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責任編輯：陳頌潔

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