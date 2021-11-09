【樓市熱話】40年樓全屋裝修 樓下石屎天花剝落 被追討到底誰負責？

樓上裝修，樓下業主不幸遭殃，到底是誰負責？最近有網民於網上討論區發文，指自己現時住的單位已有40年樓齡，近日全屋裝修，拆牆鑽孔，不幸樓下的洗手間石屎天花剝落，樓下的業主要求負責，詢問到底是誰應該負責。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為樓主應該負責任，雖然這次是意外，但畢竟由樓主裝修引起的，當然由樓主負責，但是裝修公司也要負責一部分的責任。

另有些人認為樓主不應負責任，樓下的石屎因為日久失修而剝落，那如何證明是因為裝修而引致？如果樓主負責了今次維修，以後樓下有甚麼事都算在樓主頭上。

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責任編輯：陳頌潔