【新冠疫苗】芝麻街角色「打針」保守派批政治宣傳

美國長青兒童節目《芝麻街》深入民心，其中在節目內永遠只有6歲的Big Bird上周六（6 日）在Twitter表示自己已接種新冠疫苗，並讚揚新冠疫苗的好處。但Big Bird言論引來部分共和黨議員及保守派人士批評，指利用卡通人物發表打針言論是政治宣傳。而美國總統拜登其後親身留言力撐Big Bird。

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美國疾控中心（CDC）早前批准5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）新冠疫苗，各地積極鼓勵合資格兒童接種疫苗。

全身黃色羽毛的《芝麻街》角色Big Bird擁有自己的Twitter帳戶，Big Bird上周六在Twitter發文透露已接種新冠疫苗，表示接種疫苗後翅膀有點酸痛。但Big Bird認為新冠疫苗會提供額外保護，保障自己及他人健康。Big Bird更引述CNN女記者希爾（Erica Hill）向其透露，Big Bird從小已開始接種疫苗。

Big Bird的言論引來共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）批評，稱只有5歲的Bid Bird（編按：Big Bird永遠只有6歲）言論是政治宣傳手段。而部分右翼人士亦紛紛發言反對Big Bird鼓勵打針言論，其中保守派新聞媒體Newsmax主持人科爾特斯（Steve Cortes） 亦指，這種政治宣傳實際是邪惡行為。

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美國總統拜登（Joe Biden）周一（8日）力撐Big Bird接種疫苗，在Twiiter發文指接種疫苗是保障社區安全的最佳方式，又稱Big Bird的行為值得讚賞。《芝麻街》其他角色亦加入Big Bird接種疫苗行列，其中Rosita亦已接種首劑新冠疫苗。

事實上，《芝麻街》角色過往曾公開鼓勵民眾接種疫苗，例如在1972年，Big Bird亦有公開呼籲小孩盡快接種麻疹疫苗。

責任編輯：郭麗明