  • 21°C
香港時間 : 20211108日 (一) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】芝麻街角色「打針」保守派批政治宣傳

環球經濟金融 14:30 2021/11/08

分享：

美國長青兒童節目《芝麻街》深入民心，其中在節目內永遠只有6歲的Big Bird上周六（6 日）在Twitter表示自己已接種新冠疫苗，並讚揚新冠疫苗的好處。但Big Bird言論引來部分共和黨議員及保守派人士批評，指利用卡通人物發表打針言論是政治宣傳。而美國總統拜登其後親身留言力撐Big Bird。

美今開放33國已打疫苗旅客免隔離入境 客流量大增 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）早前批准5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）新冠疫苗，各地積極鼓勵合資格兒童接種疫苗。

全身黃色羽毛的《芝麻街》角色Big Bird擁有自己的Twitter帳戶，Big Bird上周六在Twitter發文透露已接種新冠疫苗，表示接種疫苗後翅膀有點酸痛。但Big Bird認為新冠疫苗會提供額外保護，保障自己及他人健康。Big Bird更引述CNN女記者希爾（Erica Hill）向其透露，Big Bird從小已開始接種疫苗。

Big Bird的言論引來共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）批評，稱只有5歲的Bid Bird（編按：Big Bird永遠只有6歲）言論是政治宣傳手段。而部分右翼人士亦紛紛發言反對Big Bird鼓勵打針言論，其中保守派新聞媒體Newsmax主持人科爾特斯（Steve Cortes） 亦指，這種政治宣傳實際是邪惡行為。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

拜登下令美企強制員工接種 遭法院叫停 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）周一（8日）力撐Big Bird接種疫苗，在Twiiter發文指接種疫苗是保障社區安全的最佳方式，又稱Big Bird的行為值得讚賞。《芝麻街》其他角色亦加入Big Bird接種疫苗行列，其中Rosita亦已接種首劑新冠疫苗。

事實上，《芝麻街》角色過往曾公開鼓勵民眾接種疫苗，例如在1972年，Big Bird亦有公開呼籲小孩盡快接種麻疹疫苗。

責任編輯：郭麗明

相關文章

美今開放33國已打疫苗旅客免隔離入境 客流量大增
今日
美今開放33國已打疫苗旅客免隔離入境 客流量大增
英國倘中止北愛議定 愛爾蘭：歐盟或擱置脫歐協議
今日
英國倘中止北愛議定 愛爾蘭：歐盟或擱置脫歐協議
【新冠疫苗】英國擬收緊旅遊限制 推動民眾打加強劑
今日
【新冠疫苗】英國擬收緊旅遊限制 推動民眾打加強劑
【輝瑞疫苗】澳洲全面開打加強劑 完成接種半年可打
今日
【輝瑞疫苗】澳洲全面開打加強劑 完成接種半年可打
英媒指道富銀行經特別批准 先請白人男性
今日
英媒指道富銀行經特別批准 先請白人男性

你可能感興趣

美今開放33國已打疫苗旅客免隔離入境 客流量大增
今日 13:59
美今開放33國已打疫苗旅客免隔離入境 客流量大增
英國倘中止北愛議定 愛爾蘭：歐盟或擱置脫歐協議
今日 13:01
英國倘中止北愛議定 愛爾蘭：歐盟或擱置脫歐協議
【新冠疫苗】英國擬收緊旅遊限制 推動民眾打加強劑
今日 12:08
【新冠疫苗】英國擬收緊旅遊限制 推動民眾打加強劑
疫情 傳染病 美國 美國共和黨 拜登 疫苗 Twitter

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫苗】拜登下令美企強制員工接種 遭法院叫停
【新冠疫苗】拜登下令美企強制員工接種 遭法院叫停
馬斯克賣Tesla股票「民調」 獲56%網民支持
馬斯克賣Tesla股票「民調」 獲56%網民支持
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
前私廚爆英女王飲食禁忌 食香蕉點解用刀叉？
前私廚爆英女王飲食禁忌 食香蕉點解用刀叉？
新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月08日 時間14:00）
英國超市鬧薯片荒 網民慘呼「世界末日」
英國超市鬧薯片荒 網民慘呼「世界末日」
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款