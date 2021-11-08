▲ 【可持續發展】景順清華大學建立研究夥伴關係 研究碳減排目標對中資企業的影響

景順與清華大學五道口金融學院建立研究夥伴關係，共同分析研究中國碳減排目標對內地重要行業和中國上市企業的影響，重點研究在中國的「雙碳」目標下，煤炭開採、電力和鋼鐵生產等傳統碳密集型行業的企業將如何轉型，包括應用系統性碳計量方法，並將分析和量化這些環境政策產生的經濟效益。

港交所料2050年前達淨零排放【下一頁】

景順高級董事總經理及亞太區主管羅得城表示，此次研究將對理解中國ESG投資的影響及意義作出重大貢獻，與清華大學建立研究夥伴關係將進一步推動中國的ESG發展，並且有望助力加速實現碳減排目標。

歐達禮爭2023年香港上市、會計準則應用ISSB氣候披露標準【下一頁】

清華大學五道口金融學院紫光金融學講席教授兼綠色金融發展研究中心主任鞠建東表示，中國ESG投資整體制度框架的形成正在加快推進中，預期「雙碳」目標的提出將會加速ESG投資原則的採納。

景順長城總經理康樂表示，投資團隊正在開發針對中國A股市場ESG投資的定量和定性方法。

相關文章：【可持續發展】恒隆地產北角電氣道重建項目及淘大工業村 引入電池儲能系統「淨能櫃」

相關文章：【可持續發展】恒地與星展香港簽訂3年期10億元綠色貸款協議 為8個項目融資