【美股期貨】美股冬令推遲1小時開市　道指期貨升69點（不斷更新）

美國進入冬令時間，美股交易推遲一小時，至香港時間晚上10時半開市。美股上周五再創新高，輝瑞（美：PFE）研發的口服抗新冠藥物，可以大幅降低因新型肺炎的住院和死亡風險，疫情或有轉機。美股期貨向上，納指期貨微跌。

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即市走勢

【19：00】道指期貨升69點，納指期貨跌6點，標指期貨升2點。

【17：37】富途（美：FUTU）盤前股價跌半成。

【17：36】Tesla（美：TSLA）美股盤前股價跌逾6%。

【15：39】Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）周日（7日）在Twitter發起網路投票，詢問網民自己是否應該出售所持的10%Tesla股份，賣股決定的投票結果出爐，吸引近352萬人參與，當中58%（即約204萬）Twitter網民支持馬斯克賣股。Tesla股價在德國Tradegate交易所跌6.8%。

【13：45】美滙指數最新報94.29。

【13：43】道指期貨下跌0.08%、標指及納指期貨亦分別跌0.2%及0.3%。

詳看港股市況【按此】