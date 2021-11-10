【美股市況】道指跌191點 納指跌0.7%　Tesla突然急挫逾一成　曾低見1032美元（不斷更新）

美國10月PPI符預期，10年期美債息跌穿1.44厘。美股開市，三大指數早段突大幅回吐。Tesla（美：TSLA）大跌逾一成，一度低見1032美元。Nvidia（美：NVDA）升幅收窄。

美國聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局在衡量經濟接近充分就業的程度時，會考慮一系列廣泛的指標，同時他重申在政策決策上，「關注處於就業市場觀望狀態的人們」所帶來的好處。上周，鮑威爾預計2022年下半年美國能達到充分就業。

三藩市聯儲銀行行長戴利憧憬，令人瞠目结舌的通胀應該會在2022年消退，他指隨著疫情消退，供應鏈中斷和價格上漲應會放緩。雖然短期通脹預期較高，但長期預期尚未上升。預期2022年夏天應該會在通脹問題上獲得一些明確性。又指這個冬季可能充滿挑戰，尤其是對中低收入家庭，燃料價格上漲，不僅影響汽油價格，也影響家庭取暖價格。

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即市走勢︰

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【02：36】道指跌191點或0.5%；納指跌110點或0.7%；標指跌0.4%

【02：22】美股WSB熱門概念股普跌。AMC院線(美：AMC)跌12.5%。Palantir(美：PLTR)跌9%，SOS(美：SOS)跌8%，遊戲驛站(美：GME)、維視圖像(美：MVIS)跌超5%；此前美國聯儲局表示meme股熱潮，對金融穩定構成風險。

【02：04】輝瑞要求美國食品藥品監督管理局，將新冠疫苗加強針的適用範圍擴大到所有成人

【02：04】美國國債收益率在國債拍賣後走高，美國10年期國債收益率現報1.431厘

【02：02】Meta Platforms(美：FB)：在第三季度對2800萬篇發表仇恨言論的帖子採取行動。Facebook和Instagram上仇恨言論的流行率低於1%。

【02：02】美國財政部拍賣390億美元10年期國債，得標利率1.444%，投標倍數為2.35。（預發行交易利率為1.432%，上月投標倍數為2.58）

【01：41】蘋果行政總裁庫克為App Store抽成比例辯護，稱多數開發商收取的提成比例為15%，而不是30%。不過他也表示，App Store未來還會有更多改變。又指那些希望通過網頁或其他渠道而不是App Store安裝應用的用戶，可以購買Android設備，而不是iPhone

【01：32】Nvidia（美：NVDA）高位回落，現跌1.4%，此前一度漲逾4%。

【01：00】道指跌幅擴大, 跌249點或0.7%；納指跌100點或0.6%；標指跌16點或逾0.3%；Tesla（美：TSLA）跌幅約一成，股價徘徊1042至1047美元

【00：29】美國30年期國債收益率跌至1.805%，為7月20日以來新低。

【23：01】道指跌157點，納指跌0.7%，標指跌逾0.4%。Tesla（美：TSLA）低見1032美元，股價突大跌逾一成。

【22：30】美股開市，道指跌22點，納指升0.3%，標指升5點。

【21：49】美10月PPI符預期，道指期貨跌53點，納指期貨升近0.3%。

【21：30】【美國經濟數據】美10月最終需求PPI按月升0.6% 符預期

【19：02】道指期貨跌14點，納指期貨升0.2%。10年美債息跌至1.46厘。

【17：09】道指期貨跌3點，納指期貨升12點或近0.1%，標指期貨不變。

【12：19】道指期貨跌110點，報36321點；標指期貨跌12點，報4689點；納指期貨跌30點或0.2%，報16305點。

【11：01】【bitcoin】加密貨幣未見頂bitcoin升越67000美元 比特幣以太幣齊創新高

【09：58】【元宇宙概念】AMD獲Meta訂單 股價升逾一成創新高、市值突破1800億美元

【08：19】【TME業績】騰訊音樂季度收入78.1億元人民幣 按年升3%

【07：53】【PYPL業績】Paypal下調全年收入增長預測 股價盤後先升後跌逾4%

【07：30】【TSLA】Tesla收市跌5% 富瑞升Tesla目標價至1400美元

==以下11月8日（周一）股市==

美國1.2萬億美元的基建法案於上周在眾議院成功通過，基建股造好，美股周一延續升勢、3大指數再破頂 ；道指收市升104點，報36432點；標指升4點，報4701點；納指升10點，報15982點。

即睇美股收市：

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10年期債息報1.498厘，創逾1個月低。金價漲0.5%，報1,826美元。加密貨幣再次走高，比特幣重越6.6萬美元，升至2周半高位；以太幣亦創新高，高見4,766美元。

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，聯儲局距離加息還有一段距離，但仍預計加息的「必要條件」可能會在明年年底達成 ； 通脹、失業率和美國GDP表現如果持續改善，特別是預計明年底將實現充分就業，那麽明年底將滿足加息的。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，聯儲局可能必須更早地採取行動控制通脹，如果有必要，局方可以更快地結束「收水」減買債的行動，預計當局明年將進行兩次加息。如果有必要，聯儲局可以比明年6月稍早結束「收水」行動，預計將在2022年進行兩次加息。

就業數據亮麗，平均時薪上漲，市場密切關注周三公布的CPI數據，會如何影響貨幣政策和經濟復甦的步伐。

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即市走勢

【02：40】福特汽車（美：F）發行25億美元綠色債券，創美國綠色公司債單次發行的歷史新高。

【02：28】美股新能源車板塊漲幅擴大。康迪車業（美：KNDI）、Nikola（美：NKLA）漲超10%，Lucid Group（美：LCID）漲8.3%，Workhorse（美：WKHS）、Lordstown Motors（美：RIDE）漲超6%，福特汽車（美：F）漲超5%。

【02：09】美10年期國債收益率漲破1.5厘。

【02：02】3年期美債收益率刷新日高至0.7221%，美國3年期國債標售結果出爐後短綫拉升將近2.0個基點，使得即市整體漲幅擴大至約6.5個基點。

【01：56】美股升幅大幅收窄，道指早段曾升逾百點，現僅升19點；納指升0.1%；標指跌不足1點

【00：30】道指升117點或0.3%；納指升46點或0.3%；標指升2點

【23：15】道指升145點，納指升近0.2%，標指升8點或近0.2%。

【22：32】道指升222點，納指升36點或0.2%，標指升14點或0.3%。

【19：00】道指期貨升69點，納指期貨跌6點，標指期貨升2點。

【17：37】富途（美：FUTU）盤前股價跌半成。

【17：36】Tesla（美：TSLA）美股盤前股價跌逾6%。

【15：39】Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）周日（7日）在Twitter發起網路投票，詢問網民自己是否應該出售所持的10%Tesla股份，賣股決定的投票結果出爐，吸引近352萬人參與，當中58%（即約204萬）Twitter網民支持馬斯克賣股。Tesla股價在德國Tradegate交易所跌6.8%。

【13：45】美滙指數最新報94.29。

【13：43】道指期貨下跌0.08%、標指及納指期貨亦分別跌0.2%及0.3%。

詳看港股市況【按此】