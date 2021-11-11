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【美股市況】納指跌逾百點　Tesla倒升5%重上1070美元　Nvidia重上300關（不斷更新）

股市 02:04 2021/11/11

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美國10月份CPI按年升6.2%，遠超市場預期，創1990年12月以來最高，加劇聯儲局加速收水及提早加息的壓力。美股開市，三大指數下跌，科技股為首的納指跌幅最深。Tesla（美：TSLA）跌穿1000美元後，再有資金吸納，倒升5%重上1070美元。

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即市走勢︰

【01：30】熱門中概股盤中持續走高。貝殼(美：BEKE)漲14%，陸金所(美：LU)漲13.4%，滴滴(美：DIDI)漲超10%，嗶哩嗶哩(美：BILI)、達達集團(美：DADA)、霧芯科技(美：RLX)漲超8%，富途控股(美：FUTU)、拼多多(美：PDD)漲超5%，阿里巴巴(美：BABA)、唯品會(美：VIPS)漲超3%

【01：30】納指跌逾百點, 暫跌104點或逾0.6%；道指跌72點或0.2%；標指跌10點

【01：28】紐約期油重挫3%，報81.61美元，較即市高位回落近3.5美元。布蘭特期油跌穿83美元，暫報82.94美元，跌幅2.17%

【23：28】納指跌幅大幅收窄。道指跌45點，納指跌0.3%，標指跌0.1%。Tesla重上1070美元，Nvidia重上300美元關。

【22：34】Tesla跌穿1000美元。科技巨企下跌，蘋果跌1.7%，META跌逾2%，亞馬遜及微軟跌1%。

【22：30】美股開市，納指跌逾0.8%，道指跌48點，標指跌17點或近0.4%。

【21：41】通脹創逾30年最高，道指期貨跌80點，納指期貨跌近0.7%。

【21：30】【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金跌至26.7萬人　再創疫後新低、但遜預期

【21：30】【美國經濟數據】通脹遠超預期　美10月CPI按年升6.2%　創逾30年來最大升幅

【18：50】道指期貨跌86點，納指期貨跌逾0.4%。Nvidia（美：NVDA）盤前跌2%。

【17：20】道指期貨跌70點，納指期貨跌14點或0.1%。

【12：24】Tesla（美︰TSLA）股價盤後回穩，報1024美元，升不足0.1%。

【12：19】道指期貨跌138點，報36182點；標指期貨跌18點，報4666點；納指期貨跌68點或0.4%，報16151點。

【11：46】【亞馬遜持股】電動車初創Rivian定價、發行規模遠超目標　市值逾660億美元、超越本田

【11：07】【AAPL】庫克：蘋果正在研究加密貨幣功能、不會直接持有　如何評論元宇宙熱潮？

【11：02】【TSLA】Tesla股價兩日跌逾16%　馬斯克身家縮水3900億元

【09：53】【中美關係】習近平、拜登據報下周通話　美延長涉軍中企投資禁令一年

【08：33】【業績】蔚來汽車季度收入按年升近1.2倍　展望遜市場預期

 

==以下11月9日（周二）股市==

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的弟弟金巴爾（Kimbal Musk）上周五通過行使Tesla股票期權，出售了8.85萬股，獲利近1.1億美元（約8.5億港元），特斯拉股價收市瀉12%，拖累美股周二高位回落。

即睇美股收市：

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市場猜測儲局更換領導層，亦為大市帶來沽壓 ； 道指收報36319點，跌112點或0.31%；標指收報4685點，跌16點或0.35%；納指收報15886點，跌95點或0.6%。

遊戲平台Roblox上季收入大增1.02倍至5.09億美元，表現遠超市場預期，股價急升42.2%，收報109.52美元。

另外，拜登宣布，延長對與中國解放軍有關連企業股份的投資禁令，以免美國資本被用作資助解放軍，危及美國國家安全。有關禁令由前總統特朗普於去年11月公布。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）出席網上研討會時強調，聯儲局在衡量經濟接近充分就業的程度時，會考慮一系列廣泛的指標，不會單看個別指標的數據，便決定美國經濟是否達致充份就業。

鮑威爾任期明年2月屆滿，外電報道，美國總統拜登（Joe Biden）與儲局理事布雷納德（Lael Brainard）會面，就主席一職面談。布雷納德現為理事會中唯一一位民主黨人，作風比鮑威爾更鴿派，支持推動超寬鬆貨幣政策。
美滙偏軟，國際金價連升4個交易天，紐約期金收市升2.8美元，報1830.8美元。

三藩市聯儲銀行行長戴利憧憬，令人瞠目结舌的通胀應該會在2022年消退，他指隨著疫情消退，供應鏈中斷和價格上漲應會放緩。雖然短期通脹預期較高，但長期預期尚未上升。預期2022年夏天應該會在通脹問題上獲得一些明確性。又指這個冬季可能充滿挑戰，尤其是對中低收入家庭，燃料價格上漲，不僅影響汽油價格，也影響家庭取暖價格。

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即市走勢︰

*元宇宙概念股熱炒？　利達黃耀宗教路聚焦3大主題布局美股：【按此】*

【02：36】道指跌191點或0.5%；納指跌110點或0.7%；標指跌0.4%

【02：22】美股WSB熱門概念股普跌。AMC院線（美：AMC）跌12.5%。Palantir（美：PLTR）跌9%，SOS（美：SOS）跌8%，遊戲驛站（美：GME）、維視圖像（美：MVIS）跌超5%；此前美國聯儲局表示meme股熱潮，對金融穩定構成風險。

【02：04】輝瑞要求美國食品藥品監督管理局，將新冠疫苗加強針的適用範圍擴大到所有成人

【02：04】美國國債收益率在國債拍賣後走高，美國10年期國債收益率現報1.431厘

【02：02】Meta Platforms（美：FB）：在第三季度對2800萬篇發表仇恨言論的帖子採取行動。Facebook和Instagram上仇恨言論的流行率低於1%。

【02：02】美國財政部拍賣390億美元10年期國債，得標利率1.444%，投標倍數為2.35。（預發行交易利率為1.432%，上月投標倍數為2.58）

【01：41】蘋果行政總裁庫克為App Store抽成比例辯護，稱多數開發商收取的提成比例為15%，而不是30%。不過他也表示，App Store未來還會有更多改變。又指那些希望通過網頁或其他渠道而不是App Store安裝應用的用戶，可以購買Android設備，而不是iPhone

【01：32】Nvidia（美：NVDA）高位回落，現跌1.4%，此前一度漲逾4%。

【01：00】道指跌幅擴大， 跌249點或0.7%；納指跌100點或0.6%；標指跌16點或逾0.3%；Tesla（美：TSLA）跌幅約一成，股價徘徊1042至1047美元

【00：29】美國30年期國債收益率跌至1.805%，為7月20日以來新低。

【23：01】道指跌157點，納指跌0.7%，標指跌逾0.4%。Tesla（美：TSLA）低見1032美元，股價突大跌逾一成。

【22：30】美股開市，道指跌22點，納指升0.3%，標指升5點。

【21：49】美10月PPI符預期，道指期貨跌53點，納指期貨升近0.3%。

【21：30】【美國經濟數據】美10月最終需求PPI按月升0.6%　符預期

【19：02】道指期貨跌14點，納指期貨升0.2%。10年美債息跌至1.46厘。

【17：09】道指期貨跌3點，納指期貨升12點或近0.1%，標指期貨不變。

【12：19】道指期貨跌110點，報36321點；標指期貨跌12點，報4689點；納指期貨跌30點或0.2%，報16305點。

【11：01】【bitcoin】加密貨幣未見頂bitcoin升越67000美元　比特幣以太幣齊創新高

【09：58】【元宇宙概念】AMD獲Meta訂單　股價升逾一成創新高、市值突破1800億美元

【08：19】【TME業績】騰訊音樂季度收入78.1億元人民幣　按年升3%

【07：53】【PYPL業績】Paypal下調全年收入增長預測　股價盤後先升後跌逾4%

【07：30】【TSLA】Tesla收市跌5%　富瑞升Tesla目標價至1400美元

==以下11月8日（周一）股市==

美國1.2萬億美元的基建法案於上周在眾議院成功通過，基建股造好，美股周一延續升勢、3大指數再破頂 ；道指收市升104點，報36432點；標指升4點，報4701點；納指升10點，報15982點。

即睇美股收市：

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10年期債息報1.498厘，創逾1個月低。金價漲0.5%，報1,826美元。加密貨幣再次走高，比特幣重越6.6萬美元，升至2周半高位；以太幣亦創新高，高見4,766美元。

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，聯儲局距離加息還有一段距離，但仍預計加息的「必要條件」可能會在明年年底達成 ； 通脹、失業率和美國GDP表現如果持續改善，特別是預計明年底將實現充分就業，那麽明年底將滿足加息的。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，聯儲局可能必須更早地採取行動控制通脹，如果有必要，局方可以更快地結束「收水」減買債的行動，預計當局明年將進行兩次加息。如果有必要，聯儲局可以比明年6月稍早結束「收水」行動，預計將在2022年進行兩次加息。

就業數據亮麗，平均時薪上漲，市場密切關注周三公布的CPI數據，會如何影響貨幣政策和經濟復甦的步伐。

【富途FUTU】官媒：跨境金融業態或致資本外流　 富途、老虎證券再被點名批評

【加密貨幣】Mastercard推首張加密貨幣支付卡　支援即時兌換傳幣貨幣交易

【美股一周前瞻】美股交易入冬令時間　開市收市延遲一小時　10月CPI按年升幅或創30年高

【TSLA】近204萬網民贊成馬斯克出售1成Tesla股票　Tesla德國股市挫8% （第三版）

美股升不停跟車點選股 六中全會可為港股轉運？（附Time code） 

即市走勢

【02：40】福特汽車（美：F）發行25億美元綠色債券，創美國綠色公司債單次發行的歷史新高。

【02：28】美股新能源車板塊漲幅擴大。康迪車業（美：KNDI）、Nikola（美：NKLA）漲超10%，Lucid Group（美：LCID）漲8.3%，Workhorse（美：WKHS）、Lordstown Motors（美：RIDE）漲超6%，福特汽車（美：F）漲超5%。

【02：09】美10年期國債收益率漲破1.5厘。

【02：02】3年期美債收益率刷新日高至0.7221%，美國3年期國債標售結果出爐後短綫拉升將近2.0個基點，使得即市整體漲幅擴大至約6.5個基點。

【01：56】美股升幅大幅收窄，道指早段曾升逾百點，現僅升19點；納指升0.1%；標指跌不足1點

【00：30】道指升117點或0.3%；納指升46點或0.3%；標指升2點

【23：15】道指升145點，納指升近0.2%，標指升8點或近0.2%。

【22：32】道指升222點，納指升36點或0.2%，標指升14點或0.3%。

【19：00】道指期貨升69點，納指期貨跌6點，標指期貨升2點。

【17：37】富途（美：FUTU）盤前股價跌半成。

【17：36】Tesla（美：TSLA）美股盤前股價跌逾6%。

【15：39】Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）周日（7日）在Twitter發起網路投票，詢問網民自己是否應該出售所持的10%Tesla股份，賣股決定的投票結果出爐，吸引近352萬人參與，當中58%（即約204萬）Twitter網民支持馬斯克賣股。Tesla股價在德國Tradegate交易所跌6.8%。

【13：45】美滙指數最新報94.29。

【13：43】道指期貨下跌0.08%、標指及納指期貨亦分別跌0.2%及0.3%。

詳看港股市況【按此】

美股 美滙指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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【儲局官員】戴利：談儲局加快減買債　或更早加息仍屬過早
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