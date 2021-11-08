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【互聯網醫療】平安好醫生與阿斯利康展開合作　專注慢病管理、藥品零售生態創新

股市 13:50 2021/11/08

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平安好醫生與阿斯利康展開合作　專注慢病管理、藥品零售生態創新

平安好醫生 （01833） 阿斯利康（中國）簽署戰略合作協定，平安好醫生及阿斯利康將在藥品零售生態創新、慢病管理等方面展開深度合作，探索醫療健康服務創新模式。根據戰略合作協定，雙方將發揮各自優勢，共同探討打造慢性疾病服務中心，為有慢性疾病篩查及管理需求的使用者構建線上服務場景。除此以外，雙方將在品牌旗艦店、疾病科普等方面進行合作，進一步為醫藥產業鏈提供互聯網+醫療健康的智慧解決方案。

據了解，阿斯利康在中國的業務主要集中在包括心血管、代謝性疾病、腫瘤、呼吸、消化和腎臟疾病等在內的多種慢性病領域。而平安好醫生家庭醫生會員制服務可針對高血壓、糖尿病、慢阻肺等慢性疾病人群進行標籤化識別，打造體系化解決方案，預防疾病。

平安好醫生董事會主席兼CEO方蔚豪表示，是次戰略合作夥伴關係的進一步升級，將助力高品質產品服務更多患者，為患者提供更專業的長期用藥解決方案，真正做到「省心、省時、省錢」。

相關文章：【互聯網醫療】衛健委對互聯網診療推出各項規定　平安好醫生五連跌再挫15%

【大行報告】平安好醫生七連跌累跌四成　大摩、滙證劈目標價60%（第二版）

記者：梁安琪

港股 AstraZeneca（美：AZN） 平安好醫生（01833） 零售

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