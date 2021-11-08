【bitcoin】bitcoin挑戰新高　Mastercard推首張加密貨幣支付卡　支援即時兌換傳統貨幣交易

▲ Mastercard夥亞太區3個數碼貨幣公司，推出支援加密貨幣的支付卡。

加密貨幣逐漸融入主流支付方式。Mastercard宣布，夥亞太區3間加密貨幣服務供應商，合作推出支援加密貨幣即時兌換傳統貨幣進行交易的支付卡，並開放供亞太區的消費者及企業申請。全球任何接受Mastercard支付的商戶，都可以支援以加密貨幣收款的方式。

Bitcoin日內高見66411.3美元，挑戰10月20日新高66974.77美元，暫升6.5%，報65804.29美元。

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Mastercard與加密貨幣服務供應商Amber Group、Bitkub及CoinJar合作，3間供應商會分別在當地市場提供買入及兌換加密貨幣服務。

所有款項會以傳統貨幣進入Mastercard網絡

而透過支援加密貨幣的Mastercard支付卡，持卡人可以即時把加密貨幣兌換成傳統法定貨幣，並在全球接受Mastercard卡支付的網上及實體商戶進行交易，所有貨幣均會以法定貨幣形式進入Mastercard網絡當中，而有別於直接將加密貨幣轉賬予商戶。

bitcoin升越65000【下一頁】

早前，Mastercard一項調查顯示，45%亞太區受訪者很可能會考慮在來年使用加密貨幣，大大超越去年已使用加密貨幣的12%，更高於全球平均的40%水平。

Mastercard亞太區數碼與新興合作伙伴關係及新支付流程執行副總裁Rama Sridhar表示，Mastercard正在擴大加密貨幣帶來的可能性，為人們提供更多元化和更靈活的支付選項和方式。

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