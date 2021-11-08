  • 21°C
香港時間 : 20211108日 (一) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【bitcoin】Mastercard推首張加密貨幣支付卡　支援即時兌換傳幣貨幣交易

Hot Talk 13:44 2021/11/08

分享：

Mastercard夥亞太區3個數碼貨幣公司，推出支援加密貨幣的支付卡。

加密貨幣逐漸融入主流支付方式。Mastercard宣布，夥亞太區3間加密貨幣服務供應商，合作推出支援加密貨幣即時兌換傳統貨幣進行交易的支付卡，並開放供亞太區的消費者及企業申請。全球任何接受Mastercard支付的商戶，都可以支援以加密貨幣收款的方式。

CoinList行政總裁看好比特幣明年初可升至10萬美元｜可見【下一頁】

Mastercard與加密貨幣服務供應商Amber Group、Bitkub及CoinJar合作，3間供應商會分別在當地市場提供買入及兌換加密貨幣服務。

所有款項會以傳統貨幣進入Mastercard網絡

而透過支援加密貨幣的Mastercard支付卡，持卡人可以即時把加密貨幣兌換成傳統法定貨幣，並在全球接受Mastercard卡支付的網上及實體商戶進行交易，所有貨幣均會以法定貨幣形式進入Mastercard網絡當中，而有別於直接將加密貨幣轉賬予商戶。

bitcoin升越65000【下一頁】

早前，Mastercard一項調查顯示，45%亞太區受訪者很可能會考慮在來年使用加密貨幣，大大超越去年已使用加密貨幣的12%，更高於全球平均的40%水平。

Mastercard亞太區數碼與新興合作伙伴關係及新支付流程執行副總裁Rama Sridhar表示，Mastercard正在擴大加密貨幣帶來的可能性，為人們提供更多元化和更靈活的支付選項和方式。

相關文章：

【柴犬幣SHIB】柴犬幣急跌逾兩成　大戶轉移錢包惹恐慌　分析：一口氣出貨幣價或跌99%

【bitcoin】證監會：未來將推出虛擬資產投資產品監管指引　延續一貫監管理念

【Bitcoin】比特幣創始人行蹤有跡可循　中本聰身在何處？

*重溫今早《ET開市直擊》「美股專家」馮宏遠一口氣分析逾10隻美股前景：【按此－附Time code】*

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 亞太 服務 比特幣 美元

上一篇文章

【互聯網醫療】平安好醫生與阿斯利康展開合作　專注慢病管理、藥品零售生態創新

下一篇文章

美股新股Rivian Automotive股東陣容強　上市後值得追入？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【領展823】領展擬斥33億入股悉尼3物業、股價升近2%　兩屬百年歷史建築
【領展823】領展擬斥33億入股悉尼3物業、股價升近2%　兩屬百年歷史建築
【開市9點半】港股憂科技股乏力　美股新高憧憬萬億刺激方案助攻
【開市9點半】港股憂科技股乏力　美股新高憧憬萬億刺激方案助攻
【監管風暴】「雙11」市監總局籲理性消費　禁「先提價後打折」促銷、阿里低開逾2%
【監管風暴】「雙11」市監總局籲理性消費　禁「先提價後打折」促銷、阿里低開逾2%
【港股市況】恒指午後24700點徘徊　疫苗股重挫、車股軟吉利跌近4%、平保升逾4%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後24700點徘徊　疫苗股重挫、車股軟吉利跌近4%、平保升逾4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股急跌　低港3.4%　夜期再跌147點　北水吸資8.8億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股急跌　低港3.4%　夜期再跌147點　北水吸資8.8億元（不斷更新）
【富途FUTU】官媒：跨境金融業態或致資本外流　 富途、老虎證券再被點名批評
【富途FUTU】官媒：跨境金融業態或致資本外流　 富途、老虎證券再被點名批評
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款