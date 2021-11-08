美國「開關」概念股　「美股專家」馮宏遠揀呢兩隻

美國相隔20個月之後，今日起放寬對外國旅客的入境限制，容許來自33個國家已完成接種兩劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的旅客入境。消息公布後，一眾「開關」概念股旋即炒起，投資者可以點揀？「美股專家」馮宏遠（Thomas）推介兩隻，立即點擊收看／收聽：

重溫《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 市場焦點速覽 美國會否重啟經濟

00：40 - 外圍市況速報 美非農就業數據勝預期

01：40 - 港股ADR股價普遍向下 滙豐、友邦則造好

02：08 - 亞股市況早段表現速報

02：38 - 美股再創新高 後市怎分析

08：58 - 美股關口重開概念股有何選擇？談Airbnb， （ABNB）、Southwest Airlines（LUV.US） 、Carnival Corporation （CCL.US）

13：24 - 美股分析：Royal Caribbean Cruises（RCL.US） vs Carnival Corporation（CCL.US）

15：13 - 電動車初創公司Rivian Automotive擬上市並上調IPO招股價 續利好同業車股？

20：23 - 美股分析：LUCID

21：05 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）會否因創辦人馬斯克（Elon Musk）擬賣股受影響？

23：50 - 港股開市前市況速報

24：04 - ET個股推介：比亞迪 （01211）

26：20 - 港股開市後市況速報

27：47 - 港股走勢分析 內地「六中全會」對港股影響？

36：19 - 港股分析：海底撈 （06862） 調整業務策略股價漲一成 後市點睇？

40：49 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 股價急跌有貨怎麼辦？

43：28 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 欲中長線持有哪個價位買好？

45：23 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元買入應怎樣操作？

47：28 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） vs京東集團 （09618） 前景點睇？

49：25 - 觀眾問股：譚仔 （02217） vs海底撈 （06862） 點睇？

52：21 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） vs青啤 （00168） 點睇？

54：30 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） vs中芯 （00981） 點揀

55：37 - 觀眾問股：美股NVIDIA（NVDA.US）仍可加注嗎？

58：36 - 觀眾問股：美股HubSpotA（HUBS.US）前景點睇？

01：01：17- 觀眾問股：美股Microsoft（.US）及Google（.US）咩位可以買入？

01：02：49 - 觀眾問股：Meta Universe 概念股有何選擇？

01：06：06 -觀眾問股： FWRG點睇？ $21.4有貨

01：07：43 -觀眾問股： 美國銀行（BAC.US）加息前可收集？

01：09：09 -觀眾問股： GX中國電車 （02845） 買賣策略？

01：10：49 - 個股分析：富途（FUTU.US）再被官媒批評 有貨者怎操作？

01：14：06 - 港股市況速報

01：15：32 - 挾通關憧憬 澳門概念股零售概