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美國「開關」概念股　「美股專家」馮宏遠揀呢兩隻

股市 13:30 2021/11/08

分享：

美國相隔20個月之後，今日起放寬對外國旅客的入境限制，容許來自33個國家已完成接種兩劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的旅客入境。消息公布後，一眾「開關」概念股旋即炒起，投資者可以點揀？「美股專家」馮宏遠（Thomas）推介兩隻，立即點擊收看／收聽：

重溫《ET開市直擊》足本版：

Time code：

00：00 - 市場焦點速覽　美國會否重啟經濟
00：40 - 外圍市況速報　美非農就業數據勝預期
01：40 - 港股ADR股價普遍向下　滙豐、友邦則造好
02：08 - 亞股市況早段表現速報
02：38 - 美股再創新高　後市怎分析
08：58 - 美股關口重開概念股有何選擇？談Airbnb， （ABNB）、Southwest Airlines（LUV.US） 、Carnival Corporation （CCL.US）
13：24 - 美股分析：Royal Caribbean Cruises（RCL.US） vs Carnival Corporation（CCL.US）
15：13 - 電動車初創公司Rivian Automotive擬上市並上調IPO招股價　續利好同業車股？
20：23 - 美股分析：LUCID
21：05 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）會否因創辦人馬斯克（Elon Musk）擬賣股受影響？
23：50 - 港股開市前市況速報
24：04 - ET個股推介：比亞迪  （01211）
26：20 - 港股開市後市況速報
27：47 - 港股走勢分析　內地「六中全會」對港股影響？
36：19 - 港股分析：海底撈  （06862）  調整業務策略股價漲一成　後市點睇？
40：49 - 觀眾問股：藥明生物  （02269）  股價急跌有貨怎麼辦？
43：28 - 觀眾問股：比亞迪  （01211）  欲中長線持有哪個價位買好？
45：23 - 觀眾問股：騰訊  （00700）  500元買入應怎樣操作？
47：28 - 觀眾問股：阿里巴巴  （09988）  vs京東集團  （09618）  前景點睇？
49：25 - 觀眾問股：譚仔  （02217）  vs海底撈  （06862）  點睇？
52：21 - 觀眾問股：華潤啤酒  （00291）  vs青啤  （00168）  點睇？
54：30 - 觀眾問股：華虹半導體  （01347）  vs中芯  （00981）  點揀
55：37 - 觀眾問股：美股NVIDIA（NVDA.US）仍可加注嗎？
58：36 - 觀眾問股：美股HubSpotA（HUBS.US）前景點睇？
01：01：17- 觀眾問股：美股Microsoft（.US）及Google（.US）咩位可以買入？
01：02：49 - 觀眾問股：Meta Universe 概念股有何選擇？
01：06：06 -觀眾問股： FWRG點睇？ $21.4有貨
01：07：43 -觀眾問股： 美國銀行（BAC.US）加息前可收集？
01：09：09 -觀眾問股： GX中國電車  （02845）  買賣策略？
01：10：49 - 個股分析：富途（FUTU.US）再被官媒批評　有貨者怎操作？
01：14：06 - 港股市況速報
01：15：32 - 挾通關憧憬　澳門概念股零售概

欄名 : 3分鐘睇股

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