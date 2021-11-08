【再工業化】港工業鄰近生產線具優勢　58%企業繼續投入研發

▲ 香港生產力促進局（生產力局）今天公布，《香港再工業化研究》主要數據。（林宇翔攝）

香港生產力促進局（生產力局）今天公布，《香港再工業化研究》主要數據。生產力局首席數碼總監黎少斌表示，較集中做研究行業有三個，分別為食品科技、健康科技和綠色科技。並稱，香港工業行業中，上述三個行業佔比最高，合共佔整體比例6成，故是次集中於以上三個行業進行研究。

是次調查在7至9月期間進行，合共訪問了184間本地企業，並只包括三個行業（見下表）。調查發現，港企的主要市場是香港、中國內地和東南亞，分別錄90%、37%和22%。

調查訪問的企業行業 行業 百分比（%） 食品科技 36 健康科技 23 綠色科技 41

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報告提及，香港設立生產線所需空間和挑戰。發現上述三個行業中，分別超過5成表示，所需空間超過10,000呎。面臨的挑戰也主要為沒有足夠的空間，建立自動化生產線。

港大經管學院經濟學教授鄧希煒表示，報告重點研究三個突顯香港現有優勢和具潛力行業。並以三個國家包括以色列、新加坡和瑞士為例（見下表），研究其他政府透過技術和創新活動，促進先進製造業發展採取的具體政策。

參考的三個國家的工業發展案例 國家 內容 以色列 1. 政府協助初創累積經驗；2. 以中小企業作為主要商業形式；3. 政府制定明確、有凝聚力和積極主動的政策，持續發展國家創新、創業孵化和初創生態系統 新加坡 1. 跨國公司槓桿模型；2. 推動自主創新能力；3. 與全球大學或公共研究機構建設研發基礎設施 瑞士 1. 善用「瑞士製造」優勢；2. 推動製造業人力資源發展；3. 利用資訊科技促進商界數碼化

綜合各項港企在再工業化時，會面對的情況。他建議香港政策者，參考其他國家例子，為本地再工業化進行支援。

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然而，58%企業仍投入研發（見下表），並以香港作為進行研發活動的地點。鄧稱：「香港對香港企業是重要的研發中心」，而他相信考慮因素為鄰近生產設施。並舉例，美國在設計面對困難和有落後趨勢，因為在亞洲生產，和研發基地相距較遠。香港鄰近生產線，在這方面則具優勢。

企業投入研發現況 行業 百分比（%） 所有受訪行業 58 食品科技 79 健康科技 65 綠色科技 36

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記者：馬意文