美今開放33國已打疫苗旅客免隔離入境 客流量大增

美國周一（8日）起放寬多國已完成接種新冠疫苗旅客的入境限制，無需強制隔離。美國預計周一將有大量國際旅客入境，達美航空公司指旅客或需較長時間辦理入境手續。美國白宮發言人表示，預計國際旅客需求急增，當局正採取措施作準備。

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美國是次將放寬包括歐洲等地的33個國家及地區的入境限制，美國航空公司正在增加飛往歐洲，及其他早前受限制影響目的地航班。

美國聯合航空（United Airlines）估計，周一國際入境旅客人數，將較上周同期的2萬人增加約一半。而達美航空（Delta Air Lines）表示，自美國政府宣布放寬限制後，其後6周國際銷售點的預定量增加4.5倍。

多班國際航班預計會於周一爆滿，未來數周客流量亦會大增。達美航空行政總裁巴斯蒂安（Ed Bastian）警告，旅客需有心理準備要用更多時間排隊辦理入境手續。他強調入境情況最初或會有些混亂，但最終會得以解決。

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白宮發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）表示，當局預料周一放寬限制後國際旅客需求增加，正採取關鍵措施通過提供額外資源作好準備。美國總統拜登（Joe Biden）政府已多次與航空公司通話，指需為更多旅客入境做好準備。

當局同時提醒，周一起從加拿大和墨西哥經陸路或渡輪入境的旅客，需等候更長時間辦理手續。

貿易組織U.S. Travel表示，2019年所有到訪美國的國際旅客中，受出入境限制措施影響的地區旅客佔海外旅客約53%。組織預計自去年3月以來，國際旅客人數減少導致近3,000億美元（約2.3萬億港元）收入損失。

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責任編輯：李俊儀