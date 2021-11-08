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【職場規定】跟隨蘋果、亞馬遜　眾多美企放寬辦公室戴口罩規定

商業 13:04 2021/11/08

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隨著蘋果日前宣布，計劃取消大部分門市員工戴口罩的要求，以及亞馬遜、摩根大通等大型企業放寬口罩規定後，不少美國企業亦開始跟隨他們的步伐。（法新社圖片）

隨著蘋果日前宣布，計劃取消大部分門市員工戴口罩的要求，以及亞馬遜、摩根大通等大型企業放寬口罩規定後，不少美國企業亦開始跟隨他們的步伐。

【Meta】又爆醜聞　Meta同名公司指控Facebook竊取商標

在紐約一間物業管理公司任職主管的Antonesia Taylor表示，取消戴口罩的措施生效後，大家都很興奮，「同事走進辦公室看看每個人，然後說『天阿，終於不用再戴口罩了』，這讓人感到一切又恢復正常」。

8月時仍有8成企業規定戴口罩

在美國擁有約100萬名僱員的亞馬遜，早前規定倉庫的工作人員，如果從11月2日起已完全接種疫苗，除非聯邦、州或地方法律另有規定，不然的話員工於工作期間可不戴口罩；摩根大通亦在員工備忘錄中表示，放寬某些疫苗接種率高地區的口罩規定，但員工仍須在公共範圍內戴口罩。

諮詢公司Willis Towers Watson，於8月份對961家美國僱主進行調查，發現當時有80%的僱主要求員工戴口罩，75%的僱主則要求無論有否接種疫苗，所有僱員皆需佩戴口罩。該公司的負責人Jeff Levin-Scherz預計，隨著社區傳播率的下降，以及員工接種疫苗比率提高，未來會有更多的僱主放寬口罩規定。

不過，其他的美國大型企業，包括波音、富國銀行、花旗集團、家得寶、Target、通用汽車和福特汽車，迄今仍尚未改變其口罩規定，部分公司的負責人表示正關注目前的聯邦法規，以確定是否以及何時需要改變措施。

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責任編輯：李智美

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