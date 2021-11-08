  • 22°C
香港時間 : 20211108日 (一) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介銀娛｜快手、滙豐、華融金控、信義玻璃、世茂集團

股市 13:00 2021/11/08

分享：

恒生指數中午收報24728，跌141點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）銀娛 （00027）  ，另亦會分析快手 （01024） 、滙豐 （00005） 、華融金控 （00993） 、信義玻璃 （00868） 、世茂集團 （00813）  最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 嚴正聲明

00：47 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：26 – 滙豐  （00005）  升後回調

04：28 – 世茂集團  （00813）  江河月下

06：18 – 信義玻璃  （00868）  下穿20.00元不好

08：27 – 快手  （01024）  圖反彈

10：20 – 藍月亮集團 （06993）  上破8.00元始好

11：44 – 銀河娛樂 （00027）  守43.00元上望50.00元

15：17 – 推介股表現記錄

15：53 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫今早《ET開市直擊》*

股票 華融金控（00993） 信義玻璃（00868） 世茂集團（00813） 恒生指數 滙豐控股（00005） 石鏡泉

下一篇文章

美股強勢可持續多久　「美股專家」馮宏遠建議買賣策略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【富途FUTU】官媒：跨境金融業態或致資本外流　 富途、老虎證券再被點名批評
【富途FUTU】官媒：跨境金融業態或致資本外流　 富途、老虎證券再被點名批評
【監管風暴】「雙11」市監總局籲理性消費　禁「先提價後打折」促銷、阿里低開逾2%
【監管風暴】「雙11」市監總局籲理性消費　禁「先提價後打折」促銷、阿里低開逾2%
【領展823】領展擬斥33億入股悉尼3物業、股價升近2%　兩屬百年歷史建築
【領展823】領展擬斥33億入股悉尼3物業、股價升近2%　兩屬百年歷史建築
【開市9點半】港股憂科技股乏力　美股新高憧憬萬億刺激方案助攻
【開市9點半】港股憂科技股乏力　美股新高憧憬萬億刺激方案助攻
【恒指夜期+ADR】阿里美股急跌　低港3.4%　夜期再跌147點　北水吸資8.8億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股急跌　低港3.4%　夜期再跌147點　北水吸資8.8億元（不斷更新）
【港股市況】恒指午後24700點徘徊　疫苗股重挫、車股軟吉利跌近4%、平保升逾4%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後24700點徘徊　疫苗股重挫、車股軟吉利跌近4%、平保升逾4%（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款