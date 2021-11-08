【石Sir午市閒談】今日推介銀娛｜快手、滙豐、華融金控、信義玻璃、世茂集團

恒生指數中午收報24728，跌141點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）銀娛 （00027） ，另亦會分析快手 （01024） 、滙豐 （00005） 、華融金控 （00993） 、信義玻璃 （00868） 、世茂集團 （00813） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 嚴正聲明

00：47 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：26 – 滙豐 （00005） 升後回調

04：28 – 世茂集團 （00813） 江河月下

06：18 – 信義玻璃 （00868） 下穿20.00元不好

08：27 – 快手 （01024） 圖反彈

10：20 – 藍月亮集團 （06993） 上破8.00元始好

11：44 – 銀河娛樂 （00027） 守43.00元上望50.00元

15：17 – 推介股表現記錄

15：53 – 過去7日解答問題記錄

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*重溫今早《ET開市直擊》*