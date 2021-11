英國倘中止北愛議定 愛爾蘭：歐盟或擱置脫歐協議

英國首相約翰遜早前威脅動用《北愛爾蘭議定書》緊急條款,中止部分内容。愛爾蘭外長批評英國的行徑,指英國如堅持動用脫歐協議緊急條款,歐盟有機會擱置英國脫歐協議。

愛爾蘭外長科文尼(Simon Coveney)周日(7日)表示,有證據表明英國政府正準備啟動《北愛爾蘭議定書》第16條款,並於今年底前中止部分内容。

科文尼形容上述行為將損害英國和愛爾蘭的關係,並對北愛爾蘭政黨施加巨大壓力,歐盟將以非常嚴肅的方式回應。

他表示英國與歐盟達成的貿易合作協議取決於脫歐協議的執行情況,包括北愛議定。

科文尼更揚言:

一項協議取決於另一項,所以如果一項協議被擱置,另一項也可能被歐盟擱置。

(One is contingent on the other, and so if one has been set aside, there is a danger that the other will also be set aside by the EU.)