英國倘中止北愛議定 愛爾蘭：歐盟或擱置脫歐協議

英國首相約翰遜早前威脅動用《北愛爾蘭議定書》緊急條款，中止部分内容。愛爾蘭外長批評英國的行徑，指英國如堅持動用脫歐協議緊急條款，歐盟有機會擱置英國脫歐協議。

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愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）周日（7日）表示，有證據表明英國政府正準備啟動《北愛爾蘭議定書》第16條款，並於今年底前中止部分内容。

科文尼形容上述行為將損害英國和愛爾蘭的關係，並對北愛爾蘭政黨施加巨大壓力，歐盟將以非常嚴肅的方式回應。

他表示英國與歐盟達成的貿易合作協議取決於脫歐協議的執行情況，包括北愛議定。

科文尼更揚言：

一項協議取決於另一項，所以如果一項協議被擱置，另一項也可能被歐盟擱置。 （One is contingent on the other, and so if one has been set aside, there is a danger that the other will also be set aside by the EU.）

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他聲稱英國仍有時間撤離懸崖邊，但歐盟認為每次向英國抛出橄欖枝時，英國都以強硬立場回應及不斷提出新問題。

歐盟金融服務專員麥吉尼斯（Mairead McGuinness）警告，歐盟對英國的耐性正逐漸消退。她形容中止貿易協議將帶來非常嚴重後果，歐盟希望阻止此事發生。

麥吉尼斯表示倘若英國觸發《北愛爾蘭議定書》第16條款，歐盟不能袖手旁觀。她又表示如英國首席脫歐談判代表弗羅斯特（David Frost）堅持不放棄第16條款，不願意作出實質談判，歐盟不排除停止談判。

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責任編輯：鄭錦玲