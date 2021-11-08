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【Pixel手機】Pixel 6首設「屏幕指紋辨識」被用戶指反應過慢　Google終解釋原因

科技 13:00 2021/11/08

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Pixel 6系列手機首設「屏幕指紋辨識」，但最近不少用家對新功能感到不滿，紛紛在Reddit論壇，以及Google官方Twitter上反映，當使用指紋解鎖屏幕時，辨識反應速度過慢，且不像市面上其他具有類似功能的機款又快又準確。

【手機安全】Google Play再現大量詐騙程式！ 官方下架151款相關APP

對於上述情況，Google在官方Twitter除向用戶致歉，同時也作出回應。公司指，由於Pixel 6搭載的屏幕光學指紋辨識器，採用了增強的安全演算法機制，因此會需要花一些時間來辨識並驗證用戶的指紋是否手機用戶本人。

不過對於Google的回覆，仍無法平息用戶在使用該功能時，需等待較長驗證時間的不便。有用家表示改回採用傳統的輸入PIN碼方式，作為手機解鎖的方式，另外也用家建議可透過設定頁面，把「提升觸控敏感度」的功能設置為「開啟」狀態，令屏幕指紋辨識時的反應速度加快。

【Google新機】Pixel 6 Pro現故障 Google強調「並非硬件故障」

據外媒《XDA Developer》表示，雖然Pixel 6內置的「提升觸控敏感度」功能，主要針對手機有使用屏幕保護貼時，可提升手機觸控靈敏度。不過，實測發現在手動開啟該功能的情況下，確實可讓屏幕指紋解鎖辨識時的反應速度明顯變快。

【Google新機】Pixel 6 Pro庫存不足 買手機要排候補

記者：廖淑瑩

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