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【新股IPO】瑞信：香港新股市場將出現反彈　香港上市項目進展順利

新股IPO 12:45 2021/11/08

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瑞信：香港新股市場將出現反彈　香港上市項目進展順利

內地政府早前收緊中國公司赴海外上市的要求，令不少中國企業暫緩有關IPO計劃，並重新考慮赴港上市。瑞信亞太區行政總裁Helman Sitohang表示，隨著中國擬上市公司計劃將上市目標地由美國轉至香港，預計香港新股市場將會出現反彈。

Helman Sitohang在接受彭博訪問時指，近期中國當局對科網企業、房地產等多個板塊收緊監管力度有所放緩，申請在港上市的公司進展良好。

他又指，雖然今年夏天以來，香港IPO的推進步伐有所放緩，但目前這種情況正在改變，計劃在港上市公司的進展非常順利，因此新股市場的活動有望再次回升。

Helman Sitohang表示，自己在這一區域已經工作30年，認為香港市場非常有彈性，儘管市場會經歷一些周期變化，但中長期將會繼續向上。

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