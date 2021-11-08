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【機迷熱話】Nintendo Switch處於生命週期的「中段」　任天堂證實將推下一代主機

科技 12:30 2021/11/08

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自2017年推出的Nintendo Switch正處於生命週期的「中段」，而任天堂在較早前的財務會議中，首次證實會推出下一代主機，即使發表時間未定，但亦重申公司未來的發展方向。

【遊戲熱話】 比Switch OLED主機更難買？Switch  N64無線手掣將持續缺貨至明年

任天堂在針對投資者的會議中，首次提到下一代主機的存在，不過未有提出具體設計、規格，甚至連時間都寫上 20XX 年。官方表示，目前沒有任何可公開訊息，而公司內部仍對產品概念進行討論。

嘗試收「付費會員」

公司又指，Switch正處於生命週期的「中段」，短期銷售會圍繞在OLED版本與相關遊戲作品。此外，會嘗試拓展「付費會員」服務，如持續增加Switch Online的售賣組合，除了提供玩家線上連線，近期也加入N64、Sega Genesis等經典作品。

即使任天堂自家遊戲持續獲得好評且熱銷，但Switch在銷售上卻遭遇到芯片荒打擊。據任天堂財務數據顯示，今年第三季出貨量只有383萬部，只是去年同期的一半。

外媒《Businessinsider》報道，任天堂主機發布的時間似乎與以往不同，通常每5年就會有一次重大升級，然而目前最新的Switch OLED除了屏幕，幾乎與5年前完全相同。至於《彭博社》日前的報道聲稱，任天堂會在2022年推出支援4K解析度的 Switch，但遭到官方否認。

Epic宣佈《Fortnite》下周一撤出中國市場 疑受遊戲限制措施影響

【遊戲熱話】Niantic《哈利波特：巫師聯盟》AR遊戲將於12月下架 明年1月底正式停運

記者：廖淑瑩

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