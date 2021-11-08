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【Microsoft 】Microsoft OneDrive程式將不支援舊版Windows 7、8系統　明年3月1日停止運行

科技 12:12 2021/11/08

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Microsoft宣布，OneDrive程式將不支援舊版Windows 7、8和 8.1系統。

微軟（Microsoft）於上月正式推出 Windows 11新系統。為了讓更多用戶升級至最新版本，官方最近就宣布，旗下的OneDrive程式將不支援舊版Windows 7、8和 8.1系統，並最快於明年1月開始生效。

＜＜【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素

＜＜【Windows漏洞】Windows 11未修復上一代Bug　被揭System32有大量空白文件夾

Microsoft OneDrive雲端服務將會逐漸淘汰部分舊款Windows系統。據外媒報道指，Microsoft預計會在明年1月1日，停止對Windows 7、8以及8.1系統裝置，提供OneDrive桌面版更新服務與下載。另外，從2022年3月1日開始，官方會停止運行桌面版OneDrive的自動備份功能。

據OneDrive開發人員表示，此舉有助Microsoft將資源集中於新Windows系統及技術，官方亦藉此吸引更多用戶升級使用Windows 10 或Windows 11系統。

責任編輯：李寶如

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