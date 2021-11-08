【Meta】又爆醜聞　Meta同名公司指控Facebook竊取商標

▲ 一間總部位於芝加哥的科技公司Meta表示，將起訴Facebook，稱該企將名字改名為Mea後竊取了其名稱和「生計」。（法新社圖片）

一間總部位於芝加哥的科技公司Meta表示，將起訴Facebook，稱該企將名字改名為Mea後竊取了其名稱和「生計」。

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Meta公司的創始人Nate Skulic在聲明中表示，在Facebook打算改名前，卻發現「買不到我們的商標，所以試圖用媒體的力量『埋葬』我們」。Nate Skulic補充指，在過去的3個月裡，Facebook的律師一直要他把名字賣給他們，但他以多種理由拒絕了報價。該企已決定對Facebook提起必要的法律訴訟。

Nate Skulic還表示，對於與這間充滿爭議公司名字有關聯，感到非常不幸。他的目標是與「Facebook的極權主義」區分開來，並希望人們能遺忘Facebook及其創始人朱克伯格的負面聯繫」。

Facebook上個月宣布將公司更名為Meta，當中的用意包括重塑品牌形象，但沒想到現在又爆出公關醜聞。

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責任編輯：李智美