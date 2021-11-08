【ET午市精點】六中全會開幕港股續跌 藥股挫 濠賭股造好 股市 11:54 2021/11/08 分享： 港股上周五跌354點收24870點，再失二萬五關。恒指今早再跌逾百點，試247000點水平。輝瑞研發新冠口服藥，試驗結果顯示能夠大幅減低患者住院或死亡機率達到89%，疫苗股重挫，旅遊及濠賭股上升。港股走勢點睇？紅蟻資本投資總監李澤銘於《ET午市精點》為你分析。 ▲ 【ET午市精點】六中全會開幕港股續跌 藥股挫 濠賭股造好 ＊重溫今早《ET開市直擊》【按此 - 附Time code】* 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指25000水平爭持 滙控、渣打向下 － 李偉傑為你分析後市走勢（附time code） 2021/11/05 【ET午市精點】恒指25000水平爭持 滙控、渣打向下 － 李偉傑為你分析後市走勢（附time code） 外圍造好惟港股仍弱 恒指一度由升轉跌（附Time code） 2021/11/04 外圍造好惟港股仍弱 恒指一度由升轉跌（附Time code） 【ET午市精點】恒指失守二萬五關 渣打績後 憧憬加息能入？（附Time Code） 2021/11/03 【ET午市精點】恒指失守二萬五關 渣打績後 憧憬加息能入？（附Time Code） 【ET午市精點】恒指高開唯升幅大縮 該怎部署？（附Time Code） 2021/11/02 【ET午市精點】恒指高開唯升幅大縮 該怎部署？（附Time Code） 【ET午市精點】恒指5連跌 力保二萬五（附Time Code） 2021/11/01 【ET午市精點】恒指5連跌 力保二萬五（附Time Code） 輝瑞 疫苗 恒生指數 港股