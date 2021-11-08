港股上周五跌354點收24870點，再失二萬五關。恒指今早再跌逾百點，試247000點水平。輝瑞研發新冠口服藥，試驗結果顯示能夠大幅減低患者住院或死亡機率達到89%，疫苗股重挫，旅遊及濠賭股上升。港股走勢點睇？紅蟻資本投資總監李澤銘於《ET午市精點》為你分析。

▲ 【ET午市精點】六中全會開幕港股續跌 藥股挫 濠賭股造好

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