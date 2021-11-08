【跨境理財通】更多銀行擬申辦理財通業務　上商夥上海銀行提交申請

▲ 上商確認已向監管機構提交理財通申請；圖為上商常務董事兼行政總裁郭錫志。（資料圖片）

「跨境理財通」啟動半個月，截至10月底止共吸引7,600名投資者參與理財通。目前，有19間港銀獲准開展理財通業務，有報道指更多港銀正籌備或已提交理財通業務申請，上海商業銀行（上商）便是其中之一。

報道指，上商夥拍內地城商行上海銀行開展理財通業務，並已向金管局提交開辦南、北向通的申請。而月前由大股東越秀集團私有化的創興銀行，據報亦已敲定內地合作銀行，爭取11月內正式提交開展理財通的申請。

理財通10月共7600名投資者參與 滙劃逾1.3億元人民幣｜可見【下一頁】

報道引述上商發言人回應，確認已已監管機構提交理財通申請，審批完成後會盡快公布推出服務日期及詳情。

值得留意的是，19間批准提供理財通業務的港銀，並非同時開展南、北向通業務，東亞銀行（00023）、大新銀行（02356）及星展香港，目前只提供「南向通」服務。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋早前透露，已就開展「北向通」業務向金管局提交申請，目前正待審批。

東亞李民橋：已入紙申請開展北向通業務｜【下一頁】

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