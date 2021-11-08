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【新冠疫苗】英國擬收緊旅遊限制 推動民眾打加強劑

環球經濟金融 12:08 2021/11/08

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為應對冬季新冠肺炎疫情，英國自9月起為民眾接種新冠疫苗加強劑。英國截至周日（7日），已有逾1,000萬人接種加強劑。當局同時為提高加強劑接種率，計劃收緊旅遊限制，合資格而未接種加強劑的民眾回國後或需強制隔離及檢測。

英改加強劑安排 准民眾提前1個月預約 【下一頁】

英國國民保健服務（NHS）數據指，全國截至周日有逾1,006萬人已接種加強劑，其中英格蘭有850萬人接種。此外，上周六（6日）有逾37萬英格蘭民眾接種疫苗，創單日紀錄新高。

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid） 形容不足兩個月有逾1,000萬民眾接種加強劑，英國取得非凡成就，讚揚已接種疫苗民眾的付出。他亦呼籲合資格民眾盡快接種加強劑，形容行動為「國家使命」，能幫助國家避免新冠疫情反彈而再次實施封鎖措施，民眾亦可以歡度聖誕。

再錄逾4萬宗確診 專家料本月見頂 【下一頁】

英媒引述首相府消息人士指，為提高加強劑接種率，英國政府打算收緊旅遊限制。政府擬要求未接種加強劑的合資格民眾回國後，需要強制隔離及檢測。事實上，當局本月初已更新官方指引，指政府將正審視國際旅行的影響及要求，並研究在NHS發出的疫苗通行證加入接種加強劑條件。

當局更有可能將完成接種疫苗的定義，由打完兩劑疫苗改為三劑，也不可以使用陰性檢測結果來取代接種第三劑。

據悉，當局正討論是否為已完成接種疫苗半年、打算接種加強劑但未預約的民眾設立寬限期，容許他們出國旅行而無需強制隔離。

責任編輯：郭麗明

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