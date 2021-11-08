▲ 【中港通關】港府據報力爭下月落實「小通關」濠賭股零售股漲 初期每日1000配額、一宗本地確診即熔斷

中港通關再有新進展，本地媒體報道，港府力爭今年12月底前落實有限度的「小通關」，並對配額每日人數、熔斷機制及檢疫隔離安排等最少3個焦點有嚴格要求。個別零售股、濠賭股及旅遊相關股份逆市上升，莎莎 （00178） 現升4.4%，最新報1.91元；六福 （00590） 現升2.7%，最新報24.5元；九置 （01997） 亦升4%，但周大福 （01929） 跌2.8%。另外，金沙 （01928） 升7%、銀娛 （00027） 現升半成。

報道指，內地當局認為「小通關」初期，每日返回內地的免檢疫人數應控制在1,000人或以下，而港府原先力爭每日5,000至6,000人，惟近日內地本地確診數字復熾，有可能通關初期必須接受1,000人配額或以下作為「起步點」。

另消息指內地當局要求的熔斷機制更加「辛辣」，倘若有一宗本地確診便暫停通關。然而港府認為此條件「叫價」確實有點太高，故希望內地當局諒解，接受以兩個群組在本港同時爆發才作為「熔斷點」，有關機制仍有待進一步開會確定。

第三個焦點是內地當局對港府迄今未強制航空機組人員於指定處所隔離檢疫，一直有微言，因目前港府仍准許機組人員以家居方式進行隔離。至於港府收緊「安心出行」等處理安排，已通報內地當局，暫未知對方是否接納。

據了解，中港兩地免檢疫通關首要擬於今年12月落實試點性質的「小通關」，其次是明年2月北京冬奧後，大約2月底或3月初，落實較有規模的「大通關」，至明年6月底前落實「全面性通關」。

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