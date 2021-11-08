【輝瑞疫苗】澳洲全面開打加強劑 完成接種半年可打

各國為應對新冠疫情，陸續開打新冠疫苗加強劑。澳洲周一（8日）全面開展新冠疫苗加強劑接種計劃，但截至上周六（6日）已為超過17萬醫護等高危人士率先接種。澳洲當局目前主要僅為民眾接種輝瑞疫苗作加強劑，Moderna疫苗尚未正式獲批。

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澳洲周一起，開放所有完成接種兩劑疫苗半年的成人預約接種加強劑。政府表示不會透過豁免及防疫限制，強制民眾接種加強劑。澳洲聯邦衛生部長亨特（George Hunt）表示，當局早前已為療養院長者和部分醫護人員接種加強劑，人數逾17.3萬人。

亨特發表聲明指，雖然2劑新冠疫苗有效預防重症，但防止病毒傳播能力會隨時間減弱。他表示完成2劑接種半年後補打第3劑，將有助預防病毒傳播。

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澳洲疫苗專家諮詢小組表示，民眾接種加強劑的首選為輝瑞（Pfizer）疫苗，但首兩劑接種阿斯利康疫苗（AstraZeneca），或接種mRNA疫苗後有嚴重不良反應人士，也可選擇接種阿斯利康疫苗作加強劑。

澳洲政府雖已將Moderna疫苗納入加強劑接種計劃，但仍未作出最終批准。

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責任編輯：李俊儀