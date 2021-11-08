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英媒指道富銀行經特別批准 先請白人男性

環球社會熱點 11:08 2021/11/08

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英媒指出道富銀行訂立目標，希望於2023年增加非裔、亞裔等少數族裔高層員工的數量兩倍，如未達標就會削減高層獎金。另外，英媒更聲稱道富銀行員工須獲特別許可，才可聘用白人男性。

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《星期日泰晤士報》報道，道富銀行（State Street）有意改變白人男性主導行業的地位，增加高層員工的種族多元性。該行目標是於2023年，於銀行擔任高層的非裔、亞裔及其他少數族裔的數量增加兩倍。

倫敦道富銀行包容性、多元性和企業社會責任負責人麥克尼古拉斯（Jess McNicholas）表示，上述措施現在成為公司的核心，也是所有高層的表現評分指標之一。

她指所有高層都要在工作評估當中展現其為提高女性和少數族裔員工所作的努力。據悉，如公司高層未能達標，獎金會遭到扣減。

未處理職場種族歧視 Tesla被判賠黑人前員工逾10億 【下一頁】

另外，人力資源部門在招聘副總裁及以上級別的中高層員工時會有特別批准程序，必須安排4至5人組成招聘小組，其中女性及少數族裔員工需各有一席。

麥克尼古拉斯表示公司仍會僱用白人男性，但招聘人員需證明女性及少數族裔員工有份參與上述多元化小組主持的面試，確保招聘過程體現種族多元化。

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責任編輯：鄭錦玲

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