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越秀交通基建申報基礎設施公募REIT 把握政策機遇推動高質量發展

股訊匯 09:00 2021/11/08

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日前，越秀交通基建（01052）以湖北漢孝高速為基礎資產發行公募REIT的項目申報獲得中國深交所受理，此舉是越秀交通把握政策機遇，推動公司高質量發展的重要行動。去年國家發改委和中國證監會推出基礎設施公募REITs試點，旨在盤活存量基礎設施資產，降低基建領域槓桿，將儲蓄資金轉化向基建投資，形成投資良性循環。試點政策推出以來，相關制度規則不斷完善，政策支持不斷強化，北京、上海、廣州、成都、蘇州等多地已發佈支持當地REITs產業發展的政策文件。在世界經濟增速放緩、市場整體投資回報率下行的環境下，投資者將更加青睞低風險、回報穩定的優質資產，基礎設施公募REITs的推出可謂正當其時。從市場表現來看，於6月上市的首批9隻基礎設施公募REITs極受市場追捧，截至10月底價格平均漲幅近20%，最高漲幅32.88%。

資產分拆上市有助重新定價

是次分拆漢孝高速發行REIT，進入中國大陸資本市場為未來投資提供資金，擴充了越秀交通基建的資金籌措渠道。在境內監管規則下發行的基礎設施公募REIT，基礎資產規範透明，執行不低於90%的現金分派比率和嚴格的低槓桿率，在國內「資產荒」的背景下，將吸引更多投資者，有助於上市資產的價值重估。

維持財務穩健拓展新型業務

從長期來看，越秀交通基建搭建REIT平台後，可適時向REIT出售存量資產，提前變現未來收益，回籠前期投入資金，有助於維持上市公司合理的負債比率和投資級信用評級。越秀交通基建作為基金單位持有人，仍可獲取REIT分紅從而繼續受益於優質公路項目的業績和前景。

同時，越秀交通基建將來可通過為REITs資產提供營運管理服務獲得可持續的收入，實現業務結構由單一重資產經營向輕重並舉轉變。

支持投資發展提升股東回報

搭建REIT平台將助力越秀交通基建做大做強收費公路主業。通過發行REIT回收的資金，一方面可有力地支持公司後續的投資併購；另一方面也是公司現有優質成熟路產改擴建的重要資金來源，實施改擴建將延長核心路產的經營期限，增強公司的發展後勁，進而提升股東回報。

兩大平台互動升級商業模式

面向不同的資本市場和投資群體，後端的REIT與前端的香港上市平台互補互動，有利於加快資產周轉，以資產循環帶動資本循環，由此實現越秀交通基建從「投資路產並持有至到期」向「投融管退」一體的商業模式升級。

雙平台互動模式在越秀集團內並非先例，越秀房托(00405)成立近16年以來，越秀地產(00123)多次向其注入資產，回籠資金後進行再開發，為雙方帶來共贏的局面。

是次發行基礎設施公募REIT是越秀集團作為粵港澳大灣區大型國企搶抓政策先機、以改革和創新推動自身高質量發展的重要舉措，也是越秀交通基建開展兩大平台良性互動、打通資本循環及實施商業模式創新的起點，推動公司業務結構優化和可持續發展。越秀交通基建將依託兩大平台，以投資發展發達地區或具有高增長潛力的地區的收費高速公路、橋樑為核心，以高效資產運營能力為支撐，為股東創造長期持續穩定的回報。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

越秀交通基建（01052） 越秀房產信託基金（00405） 越秀地產（00123）

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