  • 18°C
香港時間 : 20211108日 (一) 08:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【富途FUTU】官媒：跨境金融業態或致資本外流　 富途、老虎證券再被點名批評

股市 08:42 2021/11/08

分享：

內地媒體《經濟日報》發表題為「『 跨境券商』怎能無證駕駛」評論文章，點名批評老虎證券（美：TIGR） 、富途證券（美：FUTU），指這樣的所謂跨境互聯網券商業態，在未取得中國境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台提供美股、港股交易服務，屬於境內無證駕駛，是典型的非法金融活動。

文意指，某些所謂的跨境金融業態，極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流、境內投資者的資金有去無回、金融數據泄露等一系列風險。境外市場和網絡空間不是法外之地，必須遵循交易所在地的法律法規和交易機制，絕不能違反中國境內金融監管的法律法規。

文章稱，雖然這些跨境互聯網券商、跨境理財平台一再聲稱「技術安全有保證」，但仍存在不少金融風險隱患，尤其是個人信息安全問題。文章又稱，雖然些跨境券商用數字技術突破地域限制、提升金融服務效率，但不應該忽視了金融業的本質。資本項目可兌換不等於金融業完全放任自由，也不應成為非法跨境券商無證駕駛的理由。金融業素來是持牌經營的特許行業，金融牌照有嚴格的地域限制，不是誰想買賣就能買賣，也不是任何時空都可以買賣。金融產品或服務僅向特定對象提供，不該全網無差別銷售，即便在數字技術發達的環境下也沒有任何例外，更不該降低要求，又稱這是多年來金融風險防控和金融創新悟出來的硬道理。

相關文章：【富途FUTU】富途宣布回購3億美元股票計劃 股價曾漲14%

【富途FUTU】富途老虎證券最新回應 富途：絕大多數現有客户來自香港及海外

【富途FUTU】富途、老虎證券再被內媒批無牌照展業　

編輯：吳敏芳

 

 

富途（美：FUTU） 金融服務 港股 美股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股急跌　低港3.4%　夜期再跌147點　北水吸資8.8億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股急跌　低港3.4%　夜期再跌147點　北水吸資8.8億元（不斷更新）
英偉達NVIDIA與台積電TSM同為芯片股　為何走勢不大同？
英偉達NVIDIA與台積電TSM同為芯片股　為何走勢不大同？
【小米1810】小米「雙11」銷售額已超100億人幣　目標三年內全國門店增至3萬家
【小米1810】小米「雙11」銷售額已超100億人幣　目標三年內全國門店增至3萬家
【IPO基石大戶】雪湖資本傳清盤一隻亞洲基金　港股持股今年表現如何？
【IPO基石大戶】雪湖資本傳清盤一隻亞洲基金　港股持股今年表現如何？
【股神巴菲特】巴郡第3季現金儲備破紀錄達1492億美元　連續4季淨賣出股票
【股神巴菲特】巴郡第3季現金儲備破紀錄達1492億美元　連續4季淨賣出股票
【柴犬幣SHIB】柴犬幣急跌逾兩成　大戶轉移錢包惹恐慌　分析：一口氣出貨幣價或跌99%
【柴犬幣SHIB】柴犬幣急跌逾兩成　大戶轉移錢包惹恐慌　分析：一口氣出貨幣價或跌99%
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款