【富途FUTU】官媒：跨境金融業態或致資本外流　 富途、老虎證券再被點名批評

內地媒體《經濟日報》發表題為「『 跨境券商』怎能無證駕駛」評論文章，點名批評老虎證券（美：TIGR） 、富途證券（美：FUTU），指這樣的所謂跨境互聯網券商業態，在未取得中國境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台提供美股、港股交易服務，屬於境內無證駕駛，是典型的非法金融活動。

文意指，某些所謂的跨境金融業態，極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流、境內投資者的資金有去無回、金融數據泄露等一系列風險。境外市場和網絡空間不是法外之地，必須遵循交易所在地的法律法規和交易機制，絕不能違反中國境內金融監管的法律法規。

文章稱，雖然這些跨境互聯網券商、跨境理財平台一再聲稱「技術安全有保證」，但仍存在不少金融風險隱患，尤其是個人信息安全問題。文章又稱，雖然些跨境券商用數字技術突破地域限制、提升金融服務效率，但不應該忽視了金融業的本質。資本項目可兌換不等於金融業完全放任自由，也不應成為非法跨境券商無證駕駛的理由。金融業素來是持牌經營的特許行業，金融牌照有嚴格的地域限制，不是誰想買賣就能買賣，也不是任何時空都可以買賣。金融產品或服務僅向特定對象提供，不該全網無差別銷售，即便在數字技術發達的環境下也沒有任何例外，更不該降低要求，又稱這是多年來金融風險防控和金融創新悟出來的硬道理。

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編輯：吳敏芳