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【ET財經早點1分鐘】港股本周3關鍵聚焦騰訊業績 領展擬斥33億入股悉尼3物業今復牌

股市 07:00 2021/11/08

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領展 （00823） 今日復牌，領展公布，收購澳洲悉尼新南威爾士3個零售物業50%權益，包括建於1898年的維多利亞女王大廈，，以及建於1891年The Strand Arcade，分別為6層及7層的商場，總成交額約5億澳元，相當於33億港元。

領展指出，收購資金由現金儲備及債務融資撥資，收購事項不會對領展之財務狀況構成任何重大不利影響
交易完成後，領展債務對資產總值比率將由約20.1%增加至21.4%。

夜期跌147點 本周3大關鍵

恒夜期上周五跌147點，重磅藍籌阿里巴巴、騰訊及美團在紐約的股價亦走勢乏力。阿里巴巴跌穿155港元關口。

本周觀望雙11消費節、騰訊業績及中共六中全會。市監總局發布雙11的促銷活動工作提示，包括禁止「先提價後打折」、虛構原價等。

同時提示消費者在雙11期間應該理性消費。

騰訊周三放榜 料經調整盈利按季下跌

騰訊業績方面，周三收市後將發布季績。

綜合市場預期，第三季經調整盈利為326億元人民幣，按季跌4%，收入則預期按季升5.5%至1459億元。

馬斯克再發驚人言論 要沽1成Tesla持股

Tesla創辦人馬斯克周日在Twitter發起網路投票，詢問網民自己是否應該出售1成的Tesla持股，強調無論結果如何，都將遵守投票結果。

馬斯克指，最近很多人認為未實現的收益是避稅的一種手段，所以建議出售手上10% 的Tesla股票，暫時超過一半網民支持出售。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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