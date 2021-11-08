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【ET開市直擊】美股升不停跟車點選股 六中全會可為港股轉運？（附Time code）

股市 08:55 2021/11/08

分享：

美股已連升5周，在聯儲局議息後再創新高，強勢能否持續？內地本周召開六中全會，能否為港股帶動機萬？「美股專家」華晉證券資產管理有限公司資總監馮宏遠（Thomas）於《ET開市直擊》為你分析。

Time code：

00：00 - 市場焦點速覽　美國會否重啟經濟
00：40 - 外圍市況速報　美非農就業數據勝預期
01：40 - 港股ADR股價普遍向下　滙豐、友邦則造好
02：08 - 亞股市況早段表現速報
02：38 - 美股再創新高　後市怎分析
08：58 - 美股關口重開概念股有何選擇？談Airbnb， （ABNB）、Southwest Airlines（LUV.US） 、Carnival Corporation （CCL.US）
13：24 - 美股分析：Royal Caribbean Cruises（RCL.US） vs Carnival Corporation（CCL.US）
15：13 - 電動車初創公司Rivian Automotive擬上市並上調IPO招股價　續利好同業車股？
20：23 - 美股分析：LUCID
21：05 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）會否因創辦人馬斯克（Elon Musk）擬賣股受影響？
23：50 - 港股開市前市況速報
24：04 - ET個股推介：比亞迪 （01211）
26：20 - 港股開市後市況速報
27：47 - 港股走勢分析　內地「六中全會」對港股影響？
36：19 - 港股分析：海底撈 （06862） 調整業務策略股價漲一成　後市點睇？
40：49 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 股價急跌有貨怎麼辦？
43：28 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 欲中長線持有哪個價位買好？
45：23 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元買入應怎樣操作？
47：28 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） vs京東集團 （09618） 前景點睇？
49：25 - 觀眾問股：譚仔 （02217） vs海底撈 （06862） 點睇？
52：21 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） vs青啤 （00168） 點睇？
54：30 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） vs中芯 （00981） 點揀
55：37 - 觀眾問股：美股NVIDIA（NVDA.US）仍可加注嗎？
58：36 - 觀眾問股：美股HubSpotA（HUBS.US）前景點睇？
01：01：17- 觀眾問股：美股Microsoft（.US）及Google（.US）咩位可以買入？
01：02：49 - 觀眾問股：Meta Universe 概念股有何選擇？
01：06：06 -觀眾問股： FWRG點睇？ $21.4有貨
01：07：43 -觀眾問股： 美國銀行（BAC.US）加息前可收集？
01：09：09 -觀眾問股： GX中國電車 （02845） 買賣策略？
01：10：49 - 個股分析：富途（FUTU.US）再被官媒批評　有貨者怎操作？
01：14：06 - 港股市況速報
01：15：32 - 挾通關憧憬　澳門概念股零售概念可以收集？
01：17：58 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3101157/

 

*重溫上日《ET開市直擊》*

 

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