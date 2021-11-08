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【ET開市直擊】美股升不停跟車點選股 六中全會可為港股轉運？（歡迎到本節目留言區交流）

股市 05:30 2021/11/08

分享：

美股已連升5周，在聯儲局議息後再創新高，強勢能否持續？內地本周召開六中全會，能否為港股帶動機萬？「美股專家」華晉證券資產管理有限公司資總監馮宏遠（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

*重溫上日《ET開市直擊》*

 

欄名 : ET開市直擊

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