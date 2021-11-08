【ET開市直擊】美股升不停跟車點選股 六中全會可為港股轉運？（歡迎到本節目留言區交流） 股市 05:30 2021/11/08 分享： 美股已連升5周，在聯儲局議息後再創新高，強勢能否持續？內地本周召開六中全會，能否為港股帶動機萬？「美股專家」華晉證券資產管理有限公司資總監馮宏遠（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 *重溫上日《ET開市直擊》* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（11月8日-12日） 2021/11/05 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（11月8日-12日） 【ET開市直擊】中港通關最快下月中啟動？率先捕捉受惠股（11月1日-5日） 2021/11/05 【ET開市直擊】中港通關最快下月中啟動？率先捕捉受惠股（11月1日-5日） 【ET開市直擊】中港通關最快下月中啟動？ 率先捕捉受惠股（附time code） 2021/11/05 【ET開市直擊】中港通關最快下月中啟動？ 率先捕捉受惠股（附time code） 【ET開市直擊】聯儲局每月減買債150億美元有何啟示？同場加映捕捉電動車機遇（附Time code） 2021/11/04 【ET開市直擊】聯儲局每月減買債150億美元有何啟示？同場加映捕捉電動車機遇（附Time code） 【ET開市直擊】議息結果前港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？（附time code） 2021/11/03 【ET開市直擊】議息結果前港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？（附time code） 美國聯儲局 美股 港股 股票 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數