【加密貨幣】美國4縣市長宣布接受比特幣支薪

加密貨幣在美國的認受性愈來愈高，紐約剛選出的新市長Eric Adams表示，要將紐約改造成美國第一比特幣城市，為顯示決心，他決定首3個月薪金，將以比特幣支付。

這個比特幣支薪風潮，是由佛羅里達州邁阿密市長Francis Suarez開始，他早前已宣布，將以比特幣全數支薪。邁阿密是全美國最支持加密貨幣社群的城市，市政府更發行自己的加密貨幣邁阿密幣（MIA），集資支持城市發展。

有見及此，其他地方亦不甘後人，佛羅里達州另一城市坦帕（Tampa），市長Jane Castor亦跟隨，願意以比特幣支薪。坦帕曾被福布斯喻為新興科技地市第一位，佛羅里達科技之都。Jane Castor此舉勢要保持坦帕在科技界的地位。另一方面，密西西比州傑克遜縣長Scott Conger，亦擁抱加密貨幣，但因為該州法律禁止使用比特幣出糧，他會將人工由美元，全部兌換成比特幣。

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相信短時間內會有其他地方政府跟隨，希望成為加密貨幣之都，以帶動經濟。

諷刺的是，地方政府漸漸擁抱加密貨幣，但美國證監會仍然對加密貨幣呈懷疑態度，尚未批准現貨比特幣ETF上市，只容許期貨ETF掛牌。反之鄰國加拿大早有比特幣及以太幣的ETF買賣，如果美國證監再如此保守，美國金融創新大國的優勢將會受損。