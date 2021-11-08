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【港股市況】港股ADR偏軟恒指黑指再跌逾百點 領展今早復牌

股市 07:20 2021/11/08

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美國10月非農業職位創7月以來最大增幅，美股3大指數再創收市新高。港股上周五跌354點收24870點，再失二萬五關。恒指黑期周末再跌逾百點，跌至24700點水平。領展 （00823） 落實公布收購澳洲悉尼購物中心，今日復牌。另外，本周為雙11購物節最後階段，可留意阿里巴巴 （09988） 表現。

*今早9時《ET開市直擊》「美股專家」馮宏遠為你分析市場形勢：【按此】*

【領展復牌】領展擬斥33億入股悉尼3物業　兩屬百年歷史建築

【海底撈】海底撈推「啄木鳥計劃」停擴張　年底前關300門店、承諾不裁員

【07：20】石油輸出國組織及其他產油國拒絕美國提出增加產量的呼籲，市場憂慮未來供應緊張。油價上升，紐約期油收市報每桶81.27美元，升2.46美元，升幅3.1%；布蘭特期油收市報每桶82.74美元，升2.2美元，升幅2.7%。

另外，紐約12月期金收市報每盎士1816.8美元，升23.3美元，升幅1.3%。

【07：15】港股ADR指數偏軟，按比例計算，收報24,692點，跌177點或0.72%。藍籌股ADR以阿里巴巴跌幅最大，折算收報154.42港元，低港3.4%。

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【07：00】美國10月非農業職位增長多過預期，加上藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE）表示其新冠口服藥將降低住院或死亡機率89%，美股再創新高。

道指一度抽高360點，收市升203點或0.6%，收報36327點；標指升17點或0.4%，報4697點；納指升31點或0.2%，報15971點。

輝瑞（美：PFE）股價飆10.9%，惟其他疫苗股受壓，莫德納（美：MRNA）和BioNTech（美：BNTX）分別瀉16.6%和20.9%。

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港股上交易日市況：【下一頁】

責任編輯：吳敏芳

恒生指數 恒指走勢 港股 領展房產基金（00823） 阿里巴巴－SW（09988） ADR 港股ADR 美股 布蘭特期油 紐約期油

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