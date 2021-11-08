【港股市況】恒指全日跌106點報24763點　藥明生物跌9%、康希諾挫17%、平保升近4%、（不斷更新）

美國10月非農業職位創7月以來最大增幅，美股3大指數再創收市新高。港股上周五跌354點收24870點，再失二萬五關。恒指今早再跌逾百點，試24700點水平。輝瑞研發新冠口服藥，試驗結果顯示能夠大幅減低患者住院或死亡機率達到89%，疫苗股重挫，旅遊及濠賭股上升。

圖看焦點股份

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

▼ 點擊圖片放大 +2

【16：10】恒指全日跌106收報24763點；科指全日跌1.3% 藥明生物 （02269） 跌9%，表現最差藍籌；舜宇 （02382） 跌6.9%，收206元、康希諾 （06185） 跌17%，收159.3元；平保 （02318） 升4%，收56.2元、金沙 （01928） 漲近8%，收18.44元。

【16：00】港股U盤前跌108點報24761點。

【15：13】李寧 （02331） 終止3連升，現回吐近3%，最新報90.25元，成交額7.8億元。另外，安踏 （02020） 現跌1.6%，最新報123.1元。

【14：44】恒大 （03333） 股價再尋底，現跌1.7%，報2.26元，盤中低見2.21元。

【恒大3333】恒大上周五到期逾6億債息逾期未付 本周三另一筆到期債息30天寬限期屆滿

【14：40】內銀股逆市造好，建行 （00939） 現升1.5%報5.25元；工行 （01398） 、農行 （01288） 、中行 （03988） 升幅則不足1%。

【14：35】海底撈 （06862） 升幅急收窄，現僅升2.9%，最新報21.65元。該股今早曾升逾一成，高見23.45元。

【14：18】卓珈控股發盈喜、股價飈兩成 料9月底止半年賺逾5000萬元

【13：18】中國平安 （02318） 逆市造好，現升逾4%，最新報56.4元，成交額10.7億元。

【13：13】恒指午後跌逾百點，於24700點徘徊。車股下跌，吉利 （00175） 跌3.4%，最新報25.6元；長汽 （02333） 最新報32.8元，跌2.4%；比亞迪 （01211） 跌1.5%，最新報306.4元。

另外，恒騰網絡 （00136） 成交旺，現跌2.5%，最新報1.98元，成交額逾7億元。

【恒大3333】恒大再減持恒騰網絡套現7億元、持股少於騰訊 恒騰全日跌逾13%

【12：15】恒指半日跌141點報24728點；科指跌1.4%午收6187點。騰訊 （00700） 跌1.3%，午收461.2元；阿里巴巴 （09988） 半日跌2.3%，午收156.2元。輝瑞口服新冠藥物料可大幅降低死亡風險，疫苗股重挫，康希諾 （06185） 半日跌15%，午收163元；復星醫藥 （02196） 跌逾3%、中國生物製藥 （01177） 亦跌3.5%。

旅遊相關股份見炒作，濠賭股上升，銀娛 （00027） 半成、金沙 （0192） 升7%。另外，海底撈 （06862） 計劃在今年底前逐步關停約300間門店，半日反彈6.9%，午收22.5元。

【12：00】恒指中午跌141點報24728點。

【11：52】宏利金融 （00945） 增派息18%，股價逆市上升，現升1.3%，最新報152.7元。

【11：49】舜宇光學 （02382） 現跌逾6%，最新報207.8元，失守50天線，成交額6.7億元。

【11：44】藥明生物 （02269） 四連跌，今日再挫逾8%，最新報93.35元，成交額31.8億元。以現價計，該股累挫逾16%。

【11：15】國泰 （00293） 股價造好，現升逾半成，最新報7.55元，見3個月高。

【11：12】港交所 （00388） 股價跌逾1%，最新報460.8元。高盛下調港交所目標價至585元，評級維持「買入」。

【10：41】油價反彈，油股造好，中石油 （00857） 現升2.6%，最新報3.53元；中石化 （00386） 現升1.6%，最新報3.8元；中海油 （00883） 現升1.1%，最新報8.25元。

【10：24】旅遊相關股亦造好，攜程集團 （09961） 現升6.33%，報238.4元；復星旅遊文化 （01992） 現飈逾10%，報10.7元；東瀛遊 （06882） 漲8.33%，報0.455元。

【中港通關】港府據報力爭下月落實「小通關」 初期每日一千配額、一宗本地確診即熔斷 濠賭股零售股漲

【10：21】疫苗股康希諾 （06185） 曾重挫兩成，低見153元，現跌14.7%，最新報164.1元，成交額3.03億元。

【新冠疫苗股】輝瑞口服新冠藥物、研究結果成效高 康希諾跌兩成、復星醫藥跌一成

【10：11】濠賭股逆市急升﹐金沙 （01928） 現升7%，最新報18.32元；銀娛 （00027） 現升5.6%，最新報44.3元；永利澳門 （01128） 現升4.9%、美高梅中國 （02282） 現升4.7%、澳博 （00880） 升半成、新濠國際 （00200） 升4.2%。

【10：06】領展 （00823） 收購悉尼購物中心，現升逾1%，最新報69.6元，成交額5944萬元。

【領展復牌】領展擬斥33億入股悉尼3物業 兩屬百年歷史建築

【09：50】海底撈 （06862） 決定調整門店擴張規模，計劃在今年底前逐步關停約300間門店，該股曾升11%，高見23.45元，現升6.4%，最新報22.4元。

【海底撈】海底撈推「啄木鳥計劃」停擴張 年底前關300門店、承諾不裁員、股價曾飆逾一成

【09：46】恒指再跌逾百點，阿里巴巴 （09988） 跌2.6%，最新報155.7元，騰訊 （00700） 亦跌1.6%，最新報459.8元。

【監管風暴】「雙11」市監總局籲理性消費 禁「先提價後打折」促銷、阿里低開逾2%

【09：24】國內線上短視頻營銷解決方案商優矩UJU控股 （1948） 今日首掛，開市報6.7元，與定價6.7元相同。

【09：20】恒指低開126點報24743點。

【09：01】日韓股市今日偏軟，日經平均指數現跌0.04%、韓國KOSPI指數現跌逾1%。

【小米1810】小米「雙11」銷售額已超100億人幣 目標三年內全國門店增至3萬家

【騰訊業績】騰訊周三放榜 季績前花旗先降目標價

*今早9時《ET開市直擊》「美股專家」馮宏遠為你分析市場形勢：【按此】*

【領展復牌】領展擬斥33億入股悉尼3物業 兩屬百年歷史建築

【海底撈】海底撈推「啄木鳥計劃」停擴張 年底前關300門店、承諾不裁員

【07：20】石油輸出國組織及其他產油國拒絕美國提出增加產量的呼籲，市場憂慮未來供應緊張。油價上升，紐約期油收市報每桶81.27美元，升2.46美元，升幅3.1%；布蘭特期油收市報每桶82.74美元，升2.2美元，升幅2.7%。

另外，紐約12月期金收市報每盎士1816.8美元，升23.3美元，升幅1.3%。

【07：15】港股ADR指數偏軟，按比例計算，收報24,692點，跌177點或0.72%。藍籌股ADR以阿里巴巴跌幅最大，折算收報154.42港元，低港3.4%。

▼ 點擊圖片放大

【07：00】美國10月非農業職位增長多過預期，加上藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE）表示其新冠口服藥將降低住院或死亡機率89%，美股再創新高。

道指一度抽高360點，收市升203點或0.6%，收報36327點；標指升17點或0.4%，報4697點；納指升31點或0.2%，報15971點。

輝瑞（美：PFE）股價飆10.9%，惟其他疫苗股受壓，莫德納（美：MRNA）和BioNTech（美：BNTX）分別瀉16.6%和20.9%。

▼ 點擊圖片放大

港股上交易日市況：【下一頁】

責任編輯：吳敏芳