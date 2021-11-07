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【CSR】中銀香港辦義工日活動　4000名義工參與、服務時數逾8000小時

股市 22:47 2021/11/07

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中銀香港副董事長兼總裁孫煜(左)、極地博物館基金創辦人李樂詩博士 (圖中）

近年企業講求企業社會責任（CSR），強調「取之社會、用之社會」的概念。中銀香港 （03988） 周日（7日）舉辦「中銀香港義工日」活動，由集團管理層分別帶領義工隊，與保良局、東華三院等16家社福機構合作，開展25項義工活動，約4,000名義工自願參與，累計服務時數逾8,000小時。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，中銀香港倡導環境、社會和企業管治（ESG）理念，打造綠色低碳銀行，並積極支持慈善公益事業和基層社區發展，義工是中銀香港服務社會的重要載體，通過義工工作融入社區公益，幫助有需要的人士，與社會共享企業發展的成果，目前中銀香港義工隊有8,200多人，正成為展現中銀良好企業文化的一張名片。

「中銀香港義工日」活動多元化，包括「齊來清走海岸垃圾」，義工分赴郊野公園海岸清理海灘垃圾；「金秋關懷在中銀」，義工與基層家庭的小朋友一同玩遊戲，向基層單親家庭派送福袋；「探索科技之旅」，透過各種小遊戲，加深參與學生對科技的認識；「愛心繩結齊編織」，義工與精神復康者一同製作繩結；另於網上展開「社區至 Chill 愛心手工日」活動，製作並派發愛心手機袋和卡片套等。

相關報道：【跨境理財通】中銀：理財通開戶量佔整體60%　投資理財業務添新動力

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編輯：曾樂詩

港股 中國銀行（03988） ESG 企業文化

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