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領展落實31億元收購 QVB等悉尼市中心三商場股權

股樓投資 23:31 2021/11/07

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上周五停牌的領展(00823)宣布，以5.3億澳元（約31.196億港元），收購位於澳洲悉尼市中心三個零售物業的50%權益，分別是當地著名地標Queen Victoria Building（QVB）、The Galeries及The Strand Arcade。預期收購於2022年上半年完成。

【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價   詳情請看【下一頁

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領展將於周一復牌，周三公布中期業績。

領展形容，這物業組合位於悉尼中央商務區及澳洲最受歡迎的零售區之一，擁有多元化的商戶組合，並匯聚各界人士，包括中央商務區上班族、本土遊客和國際旅客等，因此人流暢旺。物業組合之出租率維持在94.3%水平，亦鄰近領展去年買入的寫字樓100 Market Street。

太古地產首三季 中港美商場零售額全線上升  詳情請看【下一頁

領展又表示，會和物業組合的另一擁有者及管理者澳洲零售房託Vicinity, 建立戰略合作關係, 繼續積極策劃及為物業組合定位。

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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