【電競富二代】中國電競隊EDG奪下《英雄聯盟》世界冠軍　背後老闆大有來頭　同系房企承諾送樓

▲ 中國電競隊EDG奪下《英雄聯盟》世界冠軍 背後老闆大有來頭 同系房企承諾送樓（EDG微博圖）

全球熱門PC 遊戲《英雄聯盟》（League of Legend，LOL）第11季賽季全球總決賽在今月6日於冰島舉行，內地EDG戰隊最終以3：2戰勝來自韓國的DK戰隊，有意思的是，EDG同系房企珠江投資日前在官方微博承諾，「EDG取得冠軍就送房，每個隊員送一套」，如今奪冠成功，再次引起網民對EDG背後老闆朱一航興趣。

平時行事低調的朱一航可謂大有來頭，他是「地產界航母」合生創展 （00754） 創始人、原董事會主席朱孟依的長子，雖然朱一航沒有接班父輩的家族事業，但他通過旗下遠富投資持有合生創展集團18.14%股權，為公司第二大股東。

儘管朱一航貴為「地產富二代」，但投資布局卻並沒有被地產所束縛，不僅成立了瞄向電競產業的超競集團，還投資遊戲公司、新能源汽車等。

早在2013年，朱一航便創辦了EDG電子競技俱樂部，旗下擁有英雄聯盟、王者榮耀、絕地求生等分支。據內地天眼查顯示，EDG電子競技俱樂部的所屬公司為上海陽川電子科技有限公司，而該公司由朱一航持股99%的廣州超競投資有限公司持有75%的股份。朱一航也是珠江投資的董事之一。

不只是遊戲，新能源汽車上也有朱一航的身影，今年1月5日，廣汽集團 （02238） 發布增資擴股公告，合營公司廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司通過引入戰略投資者實施增資擴股方案，共計增資約24.05億元人民幣，其中珠投智能作為戰略投資者增資約19.23億元人民幣，而珠投智能背後的大股東正是朱一航。

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