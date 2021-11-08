【名家看法】法巴譚慧敏：美股仍有上升空間　料港美股市差距續拉闊

▲ 法巴譚慧敏：美股仍有上升空間 料港美股市差距續拉闊

美股屢創新高，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，市場對收水消息已完全消化，雖然通脹仍然高企、供應鏈持續緊張、勞動力市場面對短缺問題，但今季美股業績表現亮麗，為大市提供支持，預期美股仍有上升空間。她指，不少美股上調業績預期是市場領先指標之一，料年底美股再迎升浪。

至於港股，譚慧敏指，在中國經濟下滑、房地產市場隱憂以及電力短缺問題，即使監管問題已消化，港股仍在整固期，而中資股盈利動力不如美股，料港股及美股的差距將會拉闊。

譚慧敏看好氣候變化主題，以及石油及天然氣相關股，皆因冬季將令短缺問題持續，除非油組同意增加供應，否則石油價仍處於高位。防守部署則可吸納電訊股，但不建議撈低金融股。她又認為，科技股最壞時間已過，可趁低位吸納作中長綫投資。

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