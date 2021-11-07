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【香港經濟】 陳茂波：上半年股樓暢旺　預計今年度財赤遠低於年初估算

宏觀解讀 22:50 2021/11/07

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【香港經濟】 陳茂波：上半年股樓暢旺　預計今年度財赤遠低於年初估算

財政司司長陳茂波網誌中指，受惠於出口暢旺和疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，電子消費券亦為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，部份市區優質地段地皮高價售出，市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高，上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期，截至今年10月底政府收入達到逾400億元，預計今年度財政赤字將遠低於年初時的估算。

雖然今年土地的非經常收入可觀，彌補了開支急增的問題，不過陳茂波表示，早前政府承諾的大額經常開支的措施，例如60至64歲人士的2元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件及為低收入人士代供強積金等，其財政影響在未來的財政年度才會反映出來。

經常開支方面，陳茂波表示，過去五年醫療衛生開支累計升了53%、社福升62%、教育升25%。然而，同期經常收入增幅遠遠追不上經常開支的升幅，而受經濟下行及疫情打擊，過去兩年的經常收支帳更出現大幅入不敷支的情況。

今年年初陳茂波公布推行1200億元逆週期措施穩定經濟時表示，預計2021年預測赤字為1016億元，相等於本地生產總值（GDP）的3.6%。

相關報道：【香港經濟】陳茂波：全年GDP增長料貼近6.5%　再提中港通關對港樞紐地位至關重要

【陳茂波網誌】陳茂波：港就業市場進一步改善 惟經濟結構不平衡狀況持續

【陳茂波網誌】陳茂波：維港都會區和北部都會區　經濟雙引擎

編輯：曾樂詩

香港 發展商 財政司 GDP 補地價 電子消費券 股票 經濟

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