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【美股一周前瞻】美股交易入冬令時間　開市收市延遲一小時　10月CPI按年升幅或創30年高

股市 21:13 2021/11/07

分享：

美股交易入冬令時間　開市收市延遲一小時　10月CPI按年升幅或創30年高

美國進入冬令時間，美股交易推遲一小時，至香港時間晚上10時半開市。本周聚焦美國10月CPI及PPI數據，聯儲局主席鮑威爾及多位儲局官員亦在議息後發表講話，可重點留意對通脹的看法。

美股盤前盤後交易如何運作？，看【下一頁】

業績方面，可留意軟銀、PayPal、Coinbase、Palantir、BioNTech、迪士尼、Adidas等。

儲局一如預期宣布本月收水後，市場轉眼憂慮通脹可能迫使儲局更快加息，以遏制物價上漲。10月CPI將於周三（10日）公布，市場預期按年升5.9%，有機會創30年來最高，核心CPI料升4.3%。

美國刺激方案有進展，料將進一步利好市場氣氛。美國眾議院通過1.2萬億美元基建議案，將提交給總統拜登簽署成為法律，該議案主要涉及​​各類公共工程、交通基建的翻新和改造等。

美國眾議院通過萬億美元基建方案，拜登將簽署生效，看【下一頁】

另外，拜登的1.75萬億美元社會與環保開支議案，眾議院已通過程序性投票，料最快本月才可安排最後投票。該議案涉及應對氣候變化、綠能等範疇稅收減免，以及兒童、醫療照護等。

美股已連升5周，在儲局議息後再創新高，道指上周五收報36327點，全周升508點或1.4%；納指收報15971點，全周升3%；標指收報4697點，全周升92或2%。

相關文章：【美股一周前瞻】大型科技股「FAAMG」季績殺到　聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

美股 CPI

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