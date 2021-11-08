前私廚爆英女王飲食禁忌 食香蕉點解用刀叉？

英國王室備受外界關注，英女王的生活習慣亦引來民眾好奇。一名英國王室前私人廚師爆料，指英女王有獨特飲食習慣，食香蕉時會選擇用刀叉切開皮。而且英女王也會戒口，有兩類食物都幾乎不會食。

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格雷迪 （Darren McGrady） 曾為英國王室成員擔任多年私人廚師，他向外媒透露英女王的飲食習慣，指她有獨特的方式吃香蕉。他指英女王抗拒用手剥香蕉皮，用會刀叉將香蕉頂部及底部切走，然後用刀切皮，並將香蕉切成小塊進食。格雷迪稱，英女王吃香蕉方式，使她看起來不像「饞嘴」的猴子。

據悉，由於英女王需要出席官方活動和接待無數貴賓，英女王為了避免口腔有大蒜味道，在公共場合甚至私下都不吃大蒜。王室廚師亦沒有烹飪含有大蒜的菜式。此外，不潔的甲殼類食物容易引致食物中毒。英女王為健康著想，亦甚少吃甲殼類食品。

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有指95歲的英女王在晚上有喝雞尾酒的習慣，但在醫生建議下，已放棄這個持續多年的習慣；除非在特殊場合，英女王才會小酌一杯。據消息人士指，英女王戒酒純粹是個人決定，與健康問題無關。

責任編輯：郭麗明