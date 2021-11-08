英國超市鬧薯片荒 網民慘呼「世界末日」

英國連月以來受脫歐及供應鏈危機影響，多項商品短缺。而深受英國人喜愛的Walkers薯片，近日也短缺，絕跡於部分超市的貨架。Walkers薯片荒使不少英國民眾叫苦連天，有網民甚至用「世界末日」來形容這個情況。

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Walkers母公司百事耗資1,400萬英鎊，為其全國規模最大、位於萊斯特的配送中心進行系統升級。

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公司早前表示由於資訊系統更新時發生故障，部分產品供應中斷。發言人表示工廠仍繼續生產薯片等零食，但生産綫規模縮小。

雖然系統問題已經解決，但部分口味的薯片生産受阻，包括芝士洋蔥味及鹽醋味等受歡迎口味。

連鎖超市Tesco網站已顯示Walkers薯片斷貨，而不少超市分店的貨架上也空空如也，沒有供應Walkers薯片。

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很多英國民眾無法購買Walkers薯片，更忍不住在社交媒體大訴苦水。有網民表示買不到薯片讓他顫抖和哭泣（shaking and crying and SHAKING）。

有人則表示自己有能力應付很多事情，但不包括Walkers薯片短缺。甚至有網民形容Walkers薯片短缺為真正的世界末日（truly apocalyptic）。

Walkers薯片短缺的情況料持續數周，但部分超市仍有供應。

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責任編輯：鄭錦玲