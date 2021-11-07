【疫市商機】智能物業管理發展潛力大　管理費可下調2至3成

▲ 業界認為，不少二手樓宇的業主均希望使用智能物管系統，節省成本、提升效率。（資料圖片）

物業管理服務市場近年加速步向數碼化，以提升管理效率及質素。業界看好香港舊樓翻新需求龐大，加上疫情加快科技應用，估計本地物業管理服務市場將按年錄至少10%增長，服務供應商的生意每年亦有2成增幅。

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上周香港舉行首個「國際物業管理及採購博覽」，3日展期吸引超過8000名專業人士出席。主辦機構「康亞」董事李志生估計，香港物業管理服務市場龐大，單是住宅市場的規模已高達1000億，若連同商業物業市場，規模更逾1200億元；每年最少以10%增長。

隨著科技普及，愈來愈多新樓盤在興建時，已設置智能物業管理的系統及裝置，而二手樓宇則需與時並進，引入相關科技，為物業增值。他舉例，不少屋苑管理事務已轉移至手機Apps處理，例如發放屋苑通告、繳交管理費等。

智能管理方案解人手、成本壓力

物管市場業者普遍亦認為，未來幾年本港將會加快使用智能化的管理方案，致需求持續強勁。以往主力提供保安運送服務如解款車等的衞安（Guardforce），正正是瞄準此趨勢，近幾年著力開發「智能大廈管理方案」，提供月費租用計劃等選項。該集團業務策略及規劃助理總經理梁泰康解釋，香港有不少舊樓、單幢樓宇等，亦希望更新設施，提升服務效率及節省成本。

▲ 世紀服務（Certis Group）業務總監黃兆良相信，香港智能物管的市場擁有很大的爆發力，未來業務可達雙位數增長。（葉泳珊攝）

成本是業主最大的考慮因素之一。由於現時物管市場的從業員不足，導致人手成本上漲。始於新加坡、淡馬錫旗下企業世紀服務（Certis Group），其業務總監黃兆良舉例，本地保安業正面對從業員年紀老邁、人手不足的問題，而 Certis正正是希望利用科技，解決人力上的限制，例如人為錯誤、工作內容過於辛苦等。

過往香港數碼化物管的步伐落後不少，因本地企業相對較慢熱。

但隨著科技普及，科技與人手的成本已到達「交叉點」，兩者相差不多，將令香港市場擁有很大的爆發力，在此方面將會急起直追，料未來幾年其香港業務可達雙位數增長。黃又引用新加坡樟宜機場的案例，證明使用智能方案，可節省2成人手，每宗突發個案的處理時間加快約4分鐘。

管理費可下調2至3成 設置門檻低至數萬元

Guardforce的梁泰康亦稱，應用智能方案時，使業主或需要花費設置前期投資或租用服務，但整體管理費仍可下調2至3成。他相信本港市場發展潛力巨大，雖然此業務開始不久，現時仍不足10個客戶，但相信未來2至3年將會擴展至500至100幢大廈。

▲ 易維志業務發展總監張文聰指， 由於科技日漸成熟，引入智能物管系統的門檻可低至數萬元。（葉泳珊攝）

另一港企「易維志」同樣主打數碼化物管服務，其業務發展總監張文聰則補充，由於節能是大趨勢，能源管理、空氣質素檢測等智能服務頗受歡迎。由於相關科技日漸成熟，設置門檻可低至數萬元。該企目前有100個客戶，張預計未來2至3年，每年將會錄2成增長。除此之外，學校、商場及辦公室亦是潛在客戶。

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記者：葉泳珊